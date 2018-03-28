Симферополь, 28 марта, 2018, 17:27 — ИА Регнум. После воссоединения Крыма с Россией количество бюджетных мест в местных вузах выросло почти в два раза, как и количество желающих сдать выпускной экзамен по русскому языку. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 28 марта сообщили специалисты министерства образования Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сейчас практически каждый выпускник имеет возможность учиться на бюджете, в последние три года эта цифра составляет девять тысяч мест. В 2013 году, к примеру, их было около 4,5 тысячи», — отметила замминистра образования РК Оксана Красникова.

Она также подчеркнула, что крымские абитуриенты регулярно выезжают на материк для дальнейшего обучения.

«У нас в основном профильные вузы, поэтому многие едут поступать на бюджет в специализированные учебные заведения на территорию других субъектов РФ», — добавила она.

По словам директора «Центра оценки и мониторинга качества образования» Ольги Троян, в этом году для сдачи государственной итоговой аттестации зарегистрировалось порядка 11 тысяч крымских школьников, большая часть из которых отдали предпочтение русскому языку.

«Предпочтения в выборе предметов распределились таким образом: примерно семь тысяч человек зарегистрировалась на сдачу русского языка, шесть тысяч на математику базового уровня, 3,5 тысячи на обществознание и на математику профильного уровня. Дальше по ниспадающей идут иностранный язык и биология», — рассказала специалист.

Напомним, по данным министерства образования РК, на полуострове открыто 42 пункта сдачи ЕГЭ. В этом году государственный итоговый экзамен будет проводиться с помощью автоматизированной системы, которая затронет все этапы сдачи: комплект экзаменационных материалов в аудиториях будут распечатывать экзаменационные прямо в присутствии экзаменуемых. Затем сданные работы будут опять переводить в электронный вид и отправлять в региональный центр обработки информации.

Досрочно сдавать ЕГЭ в этом году на полуострове будут 567 выпускников.