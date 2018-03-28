Калуга, 28 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, состоялось очередное заседание Городской думы Калуги. В ходе часа контроля депутаты обсудили вопросы реконструкция здания Калужского театра кукол и сквера имени 50-летия ВЛКСМ.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 28.03.2018

Как сообщил первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, реконструкция здания Театра кукол завершена на 80%, работы выполняет компания, ранее занимавшаяся обустройством нового городского парка. Завершить работы планируется к 1 июля 2018 года, после чего в помещениях начнётся размещение мебели и оборудования.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в городском бюджете 2018 года также были заложены средства на реконструкцию сквера имени 50-летия ВЛКСМ. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, проводятся конкурсные процедуры, заключение контракта намечено на 15 мая. Открытие отремонтированного сквера планируется приурочить ко Дню города.

«В октябре текущего года будет отмечаться столетний юбилей ВЛКСМ, реконструкция сквера станет хорошим подарком для всех ветеранов комсомола», — отметил глава Калуги Александр Иванов.

Обсуждался и вопрос развития детского футбола и состояния футбольного клуба «Калуга».

Как сообщил депутатам начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко, на территории Калуги развитие детско-юношеского футбола осуществляют три спортивные школы: «Торпедо», «Детско-юношеская спортивная школа № 5» и «Спортивная школа по футболу «Калуга». Подготовку молодых спортсменов обеспечивают 45 тренеров, в спортивных школах занимается 2120 детей и подростков.

Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Калуга» была создана и зарегистрирована как юридическое лицо 18 декабря 2009 года. Учредителями были Городская управа города Калуги, Министерство спорта Калужской области и ООО «Галантус и К».

Команда в основном сформирована из воспитанников спортивных школ Калуги и Обнинска, клуб принимает участие во втором дивизионе первенства России зона «Центр» среди клубов профессиональной футбольной лиги. Результатом выступления стали 8-е — 10-е места, в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов клуб занимал 5-е место. В текущем сезоне ФК «Калуга» после 17-го тура занимает 12-е место из 14.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская предложила не прибегать в дальнейшем к такой форме поддержки клуба, как займы у муниципальных предприятий.

«Некоторые муниципальные предприятия и сами находятся в сложном финансовом положении, так что выделять средства на непрофильную деятельность для них не самое лучшее решение, — уверена она. — Необходимо проработать другие формы финансовой поддержки футбольного клуба «Калуга».

Предложение было поддержано руководством управления физической культуры и спорта.