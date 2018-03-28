Москва, 28 марта, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-07» штатно отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили 28 марта в Центре управления полётами.

NASA Космический корабль «Прогресс»

В соответствии с программой полёта российского сегмента МКС расстыковка корабля со станцией была произведена в запланированное время — 16:50 мск.

После расстыковки корабль продолжит полёт на орбите в автономном режиме. Ещё почти месяц на борту будут проводиться запланированные научно-прикладные эксперименты. После этого предполагается сведение корабля с орбиты.

Несгорающие фрагменты «Прогресса МС-07» будут затоплены 26 апреля в несудоходном районе Тихого океана.

Напомним, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07» был запущен с космодрома «Байконур» 14 октября 2017 года. Спустя двое суток корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.