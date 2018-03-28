Барселона, Испания, 28 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Парламент Каталонии потребовал возвращения Карлеса Пучдемона на пост главы региона, 28 марта передает агентство Reuters.

muffinn Карлес Пучдемон

Большая часть парламентариев проголосовала за кандидатуру бывшего главы Каталонии, который в настоящий момент ожидает экстрадиции в Испанию в немецкой тюрьме.

При этом решение парламента многие рассматривают как «символическое» — маловероятно, что верховный суд Испании позволит Пучдемону снова стать главой мятежного региона.

Напомним, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден эмигрировать из Испании после того, как правительство и парламент «сепаратистов» были разогнаны Мадридом в октябре 2017 года.

Однако в декабре 2017 года в Каталонии был избран новый парламент, большую часть мест в котором снова получили сторонники независимости.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта экс-глава Каталонии был арестован в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Он ожидает решения суда по своей экстрадиции в Испанию в тюрьме города Ноймюнстер.

Арест Пучдемона привел к многотысячным акциям протеста и массовым беспорядкам в Барселоне, в результате которых пострадали десятки человек.