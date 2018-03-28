Астрахань, 28 марта, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Сенатор от Астраханской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин заявил о том, что он поддержит бойкот торгово-развлекательных центров, запланированный в России на 31 марта. Соответствующая запись была опубликована на странице Башкина в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM В торговом центре. Эвакуационная дверь

«Сегодня прочитал в сетях предложение объявить 31 марта всероссийский бойкот торгово-развлекательным центрам. Вы знаете, при всей необычности и отчаянности этого предложения в нём есть смысл. Сегодняшние проверки ТРЦ по всей стране показали, что они все как под копирку опасны для жизни. В Астрахани, например, только один торговый центр «Сити», по мнению журналистов, имеет открытые эвакуационные выходы, остальные представляют из себя ловушки.

Этим предложением люди спасают себя сами. Только угроза потери прибыли может заставить большинство владельцев и арендаторов вспомнить о нашей безопасности. Нужно хотя бы одним днем показать им — как это может быть! Бизнес должен понимать, что не мы для него, а он для нас. И если ТРЦ продолжат игнорировать закон и нормы безопасности, то граждане начнут игнорировать их. Я поддерживаю этот бойкот. И предлагаю его поддержать остальным. 31 марта, в субботу, я и моя семья проигнорируем торгово-развлекательные центры. Спасибо за умное предложение!» — написал сенатор.

Мнения комментаторов на странице Александра Башкина разделились. Одни заявили, что взывать таким образом к совести бизнесменов — бессмысленно, как и «обижаться» на тех, кто нарушает закон. Другие сочли эту мысль правильной и напомнили, что торговый центр — далеко не единственное место, где можно провести выходные с семьей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети, которые были заперты в кинотеатре.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По поручению Генпрокуратуры во всех регионах должны быть организованы внеплановые проверки торгово-развлекательных центров.