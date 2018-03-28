Воронеж, 28 марта, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Воронеж председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор побывал на Правобережных очистных сооружениях, где познакомился с работой крупного производственного объекта «Росводоканал Воронеж».

Департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал» Игорь Шпектор в Росводоканал Воронеж

Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», особое внимание Игорь Шпектор уделил оснащенности лаборатории очистных сооружений, которая в 2016 году по результатам процедуры подтверждения компетентности получила бессрочный аттестат Федеральной службы по аккредитации. Лаборатория располагает современными, точными и селективными методами анализа. Ежедневно в ней проводятся исследования гидрохимического и гидробиологического состава активного ила всех аэротенков Правобережных очистных сооружений.

Игорь Шпектор лично провел анализ воронежского ила. Он отметил его биологический и бактериологический состав, как качественный показатель эффективности работы очистных сооружений «Росводоканал Воронеж».

«То, что я увидел сегодня в Воронеже, меня очень приятно удивило, — рассказал Игорь Шпектор. — Я считаю, что здесь очень квалифицированные кадры работают, и на очистных, и инженерно-технические работники, и лаборатория, и руководство. Все достаточно подготовленные люди. Видно, что очистные работают с хорошим результатом».

Кроме того, Игорь Шпектор побывал на площадке по строительству цеха механического обезвоживания осадка. В настоящее время на ней возведены чаши илоуплотнителей, заложен фундамент под основной корпус будущего цеха, завершаются работы на блоке резервуаров.

«Завершение строительства цеха с нетерпением ждут тысячи воронежцев, проживающих в микрорайонах вблизи иловых карт. Ввод объекта в эксплуатацию решит их многолетнюю проблему с неприятным запахом», — отметил генеральный директор «Росводоканал Воронеж» Олег Николаенко.