Рига, 28 марта, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Спад грузооборота в Латвии сделает проект электрификации железной дороги экономической катастрофой. Об этом заявил руководитель отдела организации движения поездов АО Baltijas ekspresis Линардс Гулбис в BNN, сообщает ИА REGNUM.

BirdsEyeLV Железная дорога. Латвия

«Проект электрификации латвийских железных дорог не только не даст ожидаемой экономической отдачи — за него еще придется платить нам, нашим детям или даже внукам», — уверен Гулбис.

По его словам, согласно исследованиям, электрификация допустима лишь в том случае, если объем перевозимых по железной дороге Латвии грузов не будет снижаться. Однако происходит обратная ситуация — если в период подготовки исследования (2011 и в 2012 годы) объемы грузов составляли 60 млн тонн, то по итогам 2017 года показатель снизился до 40 млн тонн.

«Это означает, что запланированную электрификацию следует оценивать очень серьезно и отложить», — считает Гулбис.

Кроме того, реализация проекта вызовет повышение цен, что сделает латвийскую транзитную сеть неконкурентоспособной. Эксперт отметил, что польза от электрифицированной сети может быть лишь в том случае, если электрическая тяга используется по всей длине электрифицированных коридоров (электрифицировать планируется не всю железную дорогу Латвии, а только часть — прим. ИА REGNUM ).

«Если перевозчикам разрешается оказывать услуги грузового транспорта, используя сеть LDz, и они используют дизельную тягу вместо электрической, то вложенный капитал может и не окупиться. Поскольку электрифицирован будет лишь железнодорожный участок до Риги, то проект уже по этой причине обречен на провал. Это один из факторов, и далеко не единственный», — подчеркнул эксперт.

Однако сторонники электрификации считают, что реализация проекта не помешает развитию транзитного бизнеса.

По итогам 2017 года объем грузоперевозок по железной дороге Латвии составил 43,8 миллиона тонн, что оказалось на 8,4% меньше, чем в 2016 году. Транзитные грузоперевозки за этот период составили 38,7 миллиона тонн — на 6,5% меньше, чем в 2016 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе заявил о том, что сегодняшнюю ситуацию в транзитной сфере Латвии уже можно назвать плачевной — «каждый день порты страны теряют 10% грузооборота», и прогнозировать объемы перевалки грузов портами Латвии через 10 лет уже нет смысла.

Эксперт считает, что основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат не в политической плоскости, а в экономической — любой клиент, который заинтересован в транзите своих грузов через Латвию, всегда будет считать издержки и сравнивать их с другими странами.