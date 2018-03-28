Москва, 28 марта, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В России начались работы по созданию сверхтяжелой космической ракеты-носителя, способной обеспечить полеты к Марсу и Юпитеру, сообщается 28 марта на официальном сайте госзакупок.

Mil.ru Российская ракета-носитель

Интернет-портал приводит данные, согласно которым на первом этапе разработки новой ракеты корпорация «Роскосмос» выделит 1,6 млрд рублей на разработку эскизного проекта. Головным предприятием для реализации этого проекта выбрана РКК «Энергия».

Эскизный проект должен быть представлен к концу октября 2018 года. Техническое задание подразумевает способность новой ракеты-носителя выводить на околоземную орбиту объекты массой не менее 80 тонн с возможностью увеличения этих характеристик до 140 тонн.

Отмечается, что ракета-носитель нового образца позволит доставить к Луне 20, а в перспективе 27 тонн полезного груза за 120 часов. Кроме того, новую ракету планируется использовать также для экспедиций к Марсу и Юпитеру.

Испытания новой ракеты-носители планируется начать в 2028 году на космодроме Восточный.

Стоит отметить, что любая космическая ракета-носитель может быть приспособлена для выполнения задач оборонного характера. Кроме того, столь масштабный проект способен стать флагманом развития всей ракетно-космической отрасли.

По мнению ряда экспертов, успешной реализацией этого проекта Россия обеспечит себе лидирующие позиции в освоении дальнего космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в британских СМИ были опубликованы сообщения о работе на околоземной орбите российских аппаратов, способных уничтожать спутники.