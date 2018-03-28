Калуга, 28 марта, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 28 марта, состоялось очередное заседание Городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил почётные грамоты председателям территориальных и участковых избирательных комиссий и поблагодарил их за успешное проведение выборов президента Российской Федерации на территории Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Александр Иванов вручил почётные грамоты председателям территориальных и участковых избирательных комиссий и поблагодарил их за успешное проведение выборов президента Российской Федерации на территории Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на заседании были внесены поправки в бюджет города. 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям. Аналогичная сумма выделяется для оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 172,5 тысячи рублей выделяется для предоставления субсидии организациям, чья деятельность направлена на развитие территориального общественного самоуправления.

Депутаты приняли решение об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы города Калуги. Всего в состав конкурсной комиссии будет включено 12 человек, половина членов комиссии будет назначена Городской думой, половина — губернатором Калужской области.

«Сегодня мы фактически даём старт процедуре проведения конкурса на замещение должности городского головы Калуги, — отметил Александр Иванов. — 29 марта состоится внеочередное заседание Городской думы, на котором будет принято решение об объявлении конкурса и утверждён состав членов комиссии от представительного органа. В состав комиссии от Городской думы Калуги войдут: глава городского самоуправления, заместитель председателя Городской думы и председатели трёх комитетов. Итоги конкурса планируется подвести 26 апреля».

Также депутаты согласовали подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице. Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

В ходе заседания было принято решение провести в 2018 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

По предложению депутата Андрея Макарова в Городской думе была создана комиссия по контрою за предоставлением земельных участков на территории города Калуги. Основной задачей комиссии станет обеспечение депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков в собственность, аренду или безвозмездное пользование. Также среди задач комиссии будет контроль за соблюдением требований законодательства при установлении и (или) изменении вида разрешённого использования земельных участков.

Депутаты внесли поправки в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». Поправки предусматривают применение льготной арендной ставки в размере 1 рубль за квадратный метр в месяц при сдаче в аренду объектов культурного наследия.

Были утверждены кандидаты для занесения на муниципальную доску почёта «Дела и люди». На доску почёта будут занесены двадцать человек: представители образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

«Все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами и одобрены общественной комиссией, — сообщил коллегам глава городского самоуправления Александр Иванов. — Среди кандидатов есть представители рабочих династий, уже несколько поколений работающие на калужских предприятиях, открытие обновлённой доски почёта состоится в ходе празднования Дня весны и труда 1 мая».

Народные избранники также приняли решение отказаться от ликвидации муниципального предприятия «Кинотеатр «Центральный». Подписание соглашения о передачи здания кинотеатра в концессию не состоялось в связи с тем, что претенденты не смогли предоставить всю необходимую документацию. Здание кинотеатра требует ремонта и реконструкции, а городской бюджет не располагает необходимыми для этого средствами.

Прекращение ликвидации МУПа позволит кинотеатру вести полноценную хозяйственную деятельность и постепенно провести ремонт за счёт полученной прибыли.

В ходе заседания были приняты решения об установке мемориальных досок ветерану Великой Отечественной, Герою Социалистического Труда, кавалеру орденов Ленина и Красного Знамени Григорию Сергееву и Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР Валерию Пряхину, возглавлявшему Калужский турбинный завод с 1976 по 1997 годы. Мемориальные доски будут установлены на фасаде дома № 23а по улице Кирова и на фасаде здания завода КЗАМЭ.