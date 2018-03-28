Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул днем 28 марта на улице Савушкина, 103, в Приморском районе Санкт-Петербурга. В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. С огнем борются около ста пожарных. Сведений о пострадавших пока нет.

Https://vk.com/spb_today Пожар в автоцентре Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 15:22 на телефон «01». На место ЧП сразу выдвинулись первые пожарные подразделения.

«Из-за угрозы распространения огня в 15:39 ранг пожара повышен до № 1 БИС. В 15:56 ранг пожара повышен до № 2», — отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 107 человек личного состава различных оперативных служб, в том числе 89 сотрудников МЧС.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило об ограничении движения по одной полосе по Стародеревенской улице в связи с пожаром на улице Савушкина.

В горящем здании находится автоцентр «Рольф Лахта» (официальный дилер Hyundai, Mazda, Mitsubishi) и компания BlueFish, торгующая подержанными автомобилями.