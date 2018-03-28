Вильнюс, 28 марта, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Литве назревает новый скандал, ответственность за который несут сейм и правительство, но они пытаются перекинуть всю ответственность на самоуправления.

Пустые карманы

Так новостному агентству Elta утверждал вице-мэр Вильнюсского самоуправления Гинтаутас Палуцкас, комментарий которого опубликован сегодня, 28 марта.

По его словам, после отмены возможности декларировать место проживания при самоуправлениях пострадают самые уязвимые жители, появятся проблемы с выплатами и оказанием социальной помощи тем, у кого нет возможности декларировать место проживания в другом месте.

По данным центра регистра, 1 июля 2016 года в список лиц без места жительства были внесены 92 718 человек.

По словам Палуцкаса, только к Вильнюсскому самоуправления были перерегистрированы около 20 тыс. человек. Из них около 7,5 тыс. получали денежные пособия или социальную помощь.

«Потом это число немного сократилось, но это означает, что после того, как автоматически будет аннулирована декларация место проживания в Вильнюсе, мы не сможем оказывать им помощь, потому что они не задекларировали место проживания. Возникнут конфликты, а волна недовольства вновь будет направлена на самоуправления, у мэра и вице-мэра будут требовать оправданий, хотя принимавшие решения сейм и правительство стараются остаться в стороне, перебрасывая ответственность на других. Это нечестно, нельзя игнорировать, с какими трудностями столкнутся в первую очередь получатели социальной поддержки, а потом и служащие самоуправлений, которые с ними работают», — говорит вице-мэр столицы.

«Как человеку не злиться, если он, придя в отдел социальной поддержки за деньгами, узнает, что у него больше нет права на эту поддержку, потому что автоматически аннулирована декларация места проживания», — сказал он, добавив, что отмена возможности декларировать место проживания при самоуправлении затронет самую уязвимую группу жителей — тех, кому выплата, опека и другие услуги нужны именно сейчас.

Как напомнил вице-мэр столицы, определенный вид общественных услуг и социальной помощи люди могут получать лишь в том случае, если они декларировали место проживания в том самоуправлении.

Предупреждение об этом распространило министерство соцзащиты и труда, напомнив, что жители, вовремя не задекларировав место проживания, могут остаться без социального страхования, пособия и государственных пенсий, выплат по уходу и надзору.

В Литве решили отказывать в декларации места жительства при самоуправлениях как способ борьбы с нелегальной арендой жилья, когда лицо арендует квартиру, платит за неё собственникам, но неофициально. После этого власти решили заставить таких лиц декларировать своё фактическое место проживания под угрозой лишить пенсий или пособий.