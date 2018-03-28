Ярославль, 28 марта, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Ярославле состоялось освящение и поднятие колоколов на колокольню церкви Афанасия и Кирилла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Первый удар колокола был посвящен памяти погибших в Кемерово

В 30-е годы прошлого века в Кирилло-Афанасиевском монастыре были разрушены главы и разобраны колокольни. На 80 лет храм был без куполов и «голоса».

В конце прошлого года в рамках благоустройства зоны ЮНЕСКО Ярославля в монастыре были отреставрированы фасады, сделана гидроизоляция, укреплен фундамент, установлены купола.

Облик колокольни восстанавливали по старым фотографиям. Всего на ней планируется разместить 11 колоколов. Основной из них весит более полутора тонн и отлит на заводе в Тутаеве.

Колокола освятил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, после чего они были установлены на колокольню. Первый удар колокола был посвящен памяти погибших в Кемерово.