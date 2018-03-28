Вильнюс, 28 марта, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Литве стремятся добиться сокращения работы КПП на российско-литовской границы на Куршской косе. Официальный повод — слабый поток автотранспорта. Начальник Отдела профилактики службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис заявил изданию Lietuvos žinios, что сейчас действительно сократился поток транспортных средств и лиц, пересекающих границу через Рамонишский пункт пограничного контроля. Материал в издании опубликован сегодня, 28 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

«Если сравнивать 2013 и 2017 года, но число лиц сократилось в 3,6 раза, а автомобилей — в 4,25 раза. В 2013 году границу пересекли 61 650 человек, в прошлом году (2017) — только 37 996. Потоки транспортных средств сократились от 181 096 до 50 895», — сказал он.

По словам Мишутиса, поток людей в 2018 году особенно сократился в темное время суток (с 20.00 до 8.00): границу якобы пересекают 2−4 человека, направляющиеся в обе стороны. В светлое время суток (с 8.00 до 20.00) через границу обычно проезжают до 136 человек. Поэтому, по словам Мишутиса, «нет никакого смысла держать в этом пункте по ночам команды пограничников и таможенников». По его мнению, это лишь «пустая трата денег».

Он также подчеркнул, что в Рамонишском пункте заметно сократился поток людей, потому что этот пункт пограничного контроля — не международный. Через него границу могут пересекать только граждане Литвы и России. Кроме того через Рамонишкес могут проезжать только легковые автомобили и пустые грузовые.

В 2017 году большую часть лиц, пересекавших границу в этом пункте, составляли мелкие торговцы, которые ездили в Россию за более дешевым топливом. Но после того, как Литва ограничила (до трех раз) возможности привозить его в Литву из России без акциза и других пошлин, а также в связи с ростом цен на топливо в Калининградской области такие поездки перестали быть прибыльными. Кроме того появилась возможность строже контролировать тех, кто перепродает топливо — проверять, нет ли у них во время поездок фиктивных удостоверений о нетрудоспособности, не зарегистрированы ли они как безработные, пишет издание.

«Шесть-восемь лет назад мы могли жить на поездках в Калининградскую область. Сейчас я привожу бензин разве что для себя. Да и то нужно обсчитать, стоит ли туда ехать, потому что все стоит немало — и визы, и страховка», — рассказал изданию Lietuvos žinios житель Шакяй Юозас, который не один год возил топливо в Литву.

Уже предприняты меры, чтобы было изменено время работы Рамонишского пункта пограничного контроля — с 8.00 до 20.00. Но выяснилось, что все зависит не только от Литвы. Необходимо этот вопрос согласовать с должностными лицами России.

По словам вице-министра транспорта и связи Ричардаса Дягутиса, министерство транспорта и связи уже представило просьбу Министерству внутренних дел, чтобы оно обратилось к России по поводу изменения времени работы пункта пограничного контроля Рамонишкес-Пограничный. Но ответа пока что нет.