Ливорно, Италия, 28 марта, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В порту итальянского города Ливорно днём 28 марта произошёл взрыв, передаёт ANSA.

Luca Aless Порт Ливорно

Как сообщается, взрыв прогремел в одном из доков грузового порта. Причина произошедшего пока неизвестна.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадало несколько портовых рабочих.

На место прибыли бригады пожарных и кареты скорой помощи. Проводится эвакуация людей из прилегающей зоны.

Подробности произошедшего уточняются.

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