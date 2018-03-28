Ярославль, 28 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Поправки депутата муниципалитета Дмитрия Кузьмина, внесённые в схему размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля, нарушают закон «О противодействии коррупции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославля.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Кузьмин

Напомним, что в 2017 году рекламное агентство «Наружка» обратилось в комитет по рекламе мэрии города с просьбой включить в схему размещения наружной рекламы 11 новых мест, расположенных на частных территориях. Комитет по рекламе подготовил проект изменения схемы и внес его в городской представительный орган для утверждения. Но депутат Дмитрий Кузьмин, который является директором и учредителем ряда фирм, работающих на рынке рекламы, на заседании муниципалитета предложил исключить несколько новых мест для рекламных конструкций.

Дмитрий Кузьмин мотивировал свое предложение заботой об интересах городского бюджета. Он заявил, что вместо разрешений на установку рекламных конструкций на частных землях, лучше предложить несколько мест на муниципальной территории, которые можно было бы выставить на торги. Однако, как выяснилось позже, удивительным образом в поправке Кузьмина сохранялись все места по заявкам его компаний и исключались все места по заявкам конкурирующих фирм.

Действия депутата возмутили руководство рекламного агентства «Наружка». Директор компании Александр Кубасов посчитал, что Дмитрий Кузьмин, используя статус депутата, лоббирует свои бизнес-интересы. Предприниматель обратился с заявлением в прокуратуру города.

Правоохранители усмотрели в действиях депутата муниципалитета нарушение закона «О противодействии коррупции» в части 4.1 статьи 12.1.

«Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта», — говорится в данной статье.

Прокуратура вынесла представление в адрес председателя муниципалитета Артура Ефремова с требованием устранить нарушение.