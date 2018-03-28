Калуга, 28 марта, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, на заседании Городской думы Калуги была рассмотрена информация о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление в 2018 году. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, всего в городе насчитывается 712 одно‑ и двухэтажных домов, 17 из них расселены и подлежат сносу, 54 — признаны аварийными.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 28.03.2018

В 2015−17 годах на индивидуальное отопление были переведены 62 дома. В настоящее время в 579 домах, в которых проживает порядка 15 тысяч калужан, есть техническая возможность перевода на индивидуальное отопление. Проектно-сметная документация разрабатывается за счёт городского бюджета, жителям также бесплатно предоставляются двухконтурные газовые котлы.

Начальник управления ЖКХ Калуги Сергей Струев сообщил депутатам, что в 2018 году планируется перевести на индивидуальное отопление 20 домов. Жители 10 домов в деревне Шопино дали согласие на проведение работ, с жителями ещё 10 домов проводятся встречи. Также Струев сообщил, что в июне вступят в действие новые нормативы платежей за отопление для жителей малоэтажных домов, плата за отопление для них может вырасти почти в два раза.

«Подразделениям Городской управы необходимо активизировать работу в этом направлении, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.- За апрель и май необходимо провести разъяснительную работу с жителями малоэтажных домов, довести до них информацию о предстоящем повышении нормативов. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до начала отопительного сезона».

В мае 2018 года депутатский корпус вернётся к рассмотрению данного вопроса.