Москва, 28 марта, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 28 марта сохраняется в зоне коррекции, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $69,15 (-0,45%). «Бочка» легкой техасской нефти WTI стоит $64,82 (-0,7%).

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«Вчерашняя статистика от Американского института нефти показала рост запасов черного золота — больший, чем предполагали довольно скромные прогнозы», — отметила эксперт.

Индикатор расширился на 5,32 млн баррелей при ожидании повышения на 0,4−0,6% млн баррелей.

«При этом запасы бензина и дистиллятов закономерно снизились — на 5,8 млн и 2,24 млн баррелей соответственно. Спрос на топливо восстанавливается, как и положено по календарю», — считает Бодрова.

28 марта вечером минэнерго США выпустит аналогичные релизы, и если его наблюдения совпадут с данными API, «быки» в нефти получат новый повод для продаж.

«Если же отчет окажется позитивным и покажет или снижение запасов нефти, или значительный рост, цены останутся нейтральными. Основной стресс, как думается, уже отражен в котировках», — пояснила эксперт.

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