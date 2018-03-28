Доха, 28 марта, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Власти Катара подали 28 марта жалобу на Бахрейн в связи с нарушением своего воздушного пространства, сообщает турецкое агентство Anadolu.

F-16 ВВС Бахрейна

По словам постпреда Дохи в Совбезе ООН Алийя Ахмеда аль-Тани, инцидент произошел 25 марта, когда истребитель Бахрейна вторгся в воздушное пространство Катара.

Как сообщается, в жалобе, переданной генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности Карелу Ван Остерому, указывалось, что инцидент является «серьезным нарушением» международного права и национального суверенитета Катара.

Это уже не первая жалоба Дохи на нарушение Бахрейном воздушного пространства. В прошлый раз она подавалась 28 февраля.

Эти страны обвинили Катар в поддержке Ирана, вмешательстве во внутренние дела региона и финансировании международного терроризма. Доха отвергает эти обвинения.