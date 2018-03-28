Кемерово, 28 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заключении под стражу фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — вслед за арестом на два месяца управляющей центра Надежды Судденок последовало решение о заключении под арест и охранника Сергея Антюшина, которого обвиняют в том, что он не включил пожарную сигнализацию.

Victor Арест

Принято решение о заключении его под стражу до 25 мая. Председатель СКР Александр Бастрыкин лично скоординировал план работы следственной группы, дал ряд конкретных поручений по производству следственных действий.

«В частности, Александр Бастрыкин дал указание руководителю и членам следственной группы в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий, необходимых для выдачи тел погибших их родственникам», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, в рамках расследования причин трагедии в Кемерово были задержаны пять человек, которым затем предъявили обвинения.

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27 марта гендиректору центра Надежде Судденок, гендиректору монтировавшего в ТЦ противопожарные системы ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, техдиректору ТЦ Георгию Соболеву и электромонтеру Александру Никитенко продлили задержание до избрания меры пресечения.

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Добавим, согласно официальным данным, в результате пожара на 4 этаже ТРЦ в Кемерово погибло 64 человека, большинство погибших — дети.

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