Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 марта, начались первые проверки торгово-развлекательных комплексов, которые проводятся по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ в связи с трагическими событиями в Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарный водопровод

«В список объектов данной категории попали 82 торгово-развлекательных комплекса Санкт-Петербурга, которые будут проверены специалистами МЧС России во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и другими надзорными органами», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, особое внимание при проверке каждого ТРЦ и ТРК Петербурга будет уделено работоспособности автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу.

Дарья Драй ИА REGNUM Детекторы дыма

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарный водопровод

Будут проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки.

«Будет проведена корректировка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, а также организованы проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объектов», — добавили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуационный выход

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная безопасность на парковке ТРЦ «Галерея»

Кроме того, инспекторы проверят знания ответственных лиц торгово-развлекательных комплексов о порядке действий в случае возникновения возгорания или другой чрезвычайной ситуации.

В ходе одной из первых инспекций 28 марта в одном из торгово-развлекательных комплексов прошла комплексная проверка систем автоматической противопожарной защиты. Был произведен запуск автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также систем противодымной вентиляции. Инспекторы оценивают знания персонала и дежурных служб объекта на предмет правильных действий в случае возникновения пожара и практические навыки по их применению.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, «по результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования».

Дарья Драй ИА REGNUM План эвакуации

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Санкт-Петербурга 28 марта проинформировали, что там ведут оперативный мониторинг проведения прокурорами в регионах проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны.

«Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушитель в магазине

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушитель в магазине

Дарья Драй ИА REGNUM Огнетушител в кафе на территории торгового комплекса

Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга — «Галерея» на Лиговском проспекте, у Московского вокзала — и посмотрел, как там организована противопожарная защита.

Несколько месяцев назад на подземной парковке «Галереи» горел легковой автомобиль, что привело к задымлению и полной эвакуации посетителей и персонала комплекса. ЧП обошлось без пострадавших, автомобиль был потушен пожарными, однако дым от пожара чувствовался на центральных улицах Петербурга.

Как убедился корреспондент агентства, в подземном паркинге в близком доступе размещены огнетушители, расстояние друг от друга — максимум метров 20, иногда и в метрах пяти. На потолке смонтированы противопожарные водопроводы и датчики. Такая же ситуация на торговых этажах «Галереи»: везде есть датчики, оросители системы пожаротушения, дымовые извещатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Дымовой извещатель

Дарья Драй ИА REGNUM Оросители в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Противопожарная безопасность в ТЦ «Стокманн»

В каждом магазине «Галереи» стоят огнетушители и развешаны планы эвакуации из здания. На этажах везде есть эвакуационные выходы. Как правило, они закрыты на магнитные замки, которые должны быть автоматически разблокированы в случае чрезвычайной ситуации.

Насколько работоспособно противопожарное оборудование в этом и других ТРЦ и ТРК Петербурга, готов ли их персонал к действиям в случае пожара и других ЧП, в ближайшие дни предстоит проверить сотрудникам МЧС и других контролирующих и надзорных органов.