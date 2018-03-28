Кемерово, 28 марта, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Вся Россия скорбит по жертвам пожара в Кемерово, однако у некоторых траур выглядит весьма своеобразно. Пользователей сети возмутила фотография, сделанная в одном из ресторанов сети Burger King, на которой запечатлен экран с надписью «Скорбим. Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».

Скриншот страницы Twitter Ghennadii_SPb Соцсети раскритиковали скорбящий Burger King

Скриншот страницы Twitter Ghennadii_SPb Соцсети раскритиковали скорбящий Burger King

Снимок предположительно сделан в одном из ресторанов сети быстрого питания, находящегося в Москве. Пользователи обрушились с критикой на компанию Burger King и заявили, что такой выходкой она «пробила дно».

«Когда никчемный Burger King уже не знает, как пробить новое дно», — пишет пользователь Загнивающий Запад.

Пользователь Nik с сарказмом отметил, что на этом стенде не хватает только шутки про не менее трагичные события.

«Забыли добавить шутку про холокост. Мне как еврею было бы приятно», — пишет он.

Пользователи считают, что лучше бы компания вообще никак не упоминала о трагедии в Кемерово. При этом многие из них отмечают, что маркетологов Burger King недостаточно будет просто уволить.

«Тот случай, когда лучше промолчать и вообще ничего не сделать, чем так», — считает sova_sky.

«Вы обалдели (отредактировано — ред. ИА REGNUM ) там вообще со своим креативом? Ваших пиарщиков не увольнять, а ногами бить надо», — высказалась Сталина Г.

В соцсетях пришли к выводу, что подобное выражение скорби компанией произошло из-за равнодушия сотрудников, которое и стало причиной халатности.

«Пофигизм. Из пофигизма, как правило, и произрастает халалатность. При определенном стечении обстоятельств последствия могут быть чудовищными», — пишет Лилия.

Однако некоторые пользователи вступились за сеть быстрого питания и предположили, что такое выражение скорби получилось не умышленно. По их словам, практически во всех ресторанах Burger King стены увешаны такими же стендами, как на фотографии, и на них так же расположены телевизоры, на экранах которых в обычные дни показывают рекламу.

«Простое разгильдяйство. У них все стены в таких надписях. И телевизоры на этих стенах висят. В обычное время там рекламные ролики крутят. Сегодня присоединились к акции, но в голову не пришло посмотреть, как это выглядит», — предположил Илья В.

Однако пользователь Nik не согласился с таким мнением и отметил, что, при желании, сообщение о скорби по жертвам трагедии можно было разместить в другом месте.

«Работая юристом более девяти лет, я вам могу сказать, что такое выражение, как «человеческий фактор», в бизнесе не работает, особенно в таком крупном, как Burger King. Данное сообщение можно разместить в другом месте, а не рядом с огнём. Это символ пофигизма (откорректировано — ред. ИА REGNUM ) в России», — считает Nik.

Напомним, 28 марта объявлено в России днём общенационального траура по жертвам пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На зданиях приспустили Государственные флаги РФ, в населенных пунктах отменили развлекательные мероприятия. Кроме того, телеканалам предложили отменить развлекательные передачи и анонсы и полностью отказаться от рекламы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошел 25 марта. Полностью ликвидировать его удалось лишь к утру следующего дня. Возгорание произошло на четвертом этаже ТРЦ, где располагались детская игровая площадка и кинотеатр. Согласно данным СК, жертвами трагедии стали 64 человека.