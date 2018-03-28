Ярославль, 28 марта, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Ярославль готовится к весеннему половодью, которое в этом году ожидается более интенсивным, чем обычно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ярославльводканал» к паводку готов

По информации филиале Русгидро — Каскада Верхневожских ГЭС — в бассейне водохранилищ Верхней Волги в конце февраля запасы снега превышали среднемноголетние значения. В частности, в бассейне Рыбинского водохранилища они были на треть выше нормы. В марте снегопады также регулярно «накрывали» Ярославскую область, так что половодье в этом году обещает быть более сильным, чем обычно. Вскоре, по прогнозам синоптиков, снег начнет быстро таять, а значит, все специализированные службы должны быть к этому готовы и работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций и подтоплений.

На АО «Ярославльводканал» проведен целый комплекс мероприятий по предотвращению внештатных ситуаций в период паводка: на предприятии утвержден план подготовительных мероприятий, назначены ответственные лица, определен перечень объектов, которые могут оказаться в зоне затопления:

«Основные производственные объекты, от которых зависит водоснабжение жителей Ярославля, готовы к весеннему паводку. Нами определены участки возможного подтопления инженерных сетей и сооружений АО «Ярославльводоканал» при возможном повышении уровня воды в реке Волга и Которосль. Уточнены мероприятия по их защите, необходимые для этого материалы приобретены», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Но основной акцент, безусловно, сделан на качестве питьевой воды, которое, как известно, в период таяния снега серьезно ухудшается. На «Ярославльводоканале» отмечают, что предприняты все меры для того, чтобы этого не произошло.

«Качество питьевой воды соответствуют санитарным нормам и будут находиться под непрерывным контролем предприятия весь паводковый период», — отмечает Александр Махалкин.

Качество воды соответствует санитарным нормам

На водопроводных станциях, которые обеспечивают ярославцев питьевой водой, на период весеннего паводка усилен контроль за качеством исходной и питьевой воды, создан нормативный запас реагентов.

«На водопроводных станциях выполняется ревизия и планово-предупредительный ремонт оборудования для приема, приготовления и дозирования комплекса реагентов, используемых для подготовки питьевой воды, а также насосного оборудования. Постоянно обеспечивается пополнение необходимого запаса реагентов, используемых для очистки исходной воды. С приходом календарной весны усилен контроль за уровнем и качеством воды в водоисточнике для оперативного изменения технологических режимов работы станции. Весь комплекс подготовительных мероприятий направлен на поддержание бесперебойной работы водопроводной станции и обеспечение жителей города питьевой водой соответствующей санитарным нормам», — поясняет заместитель начальника Северной водопроводной станции Алена Якомович.

Кроме того, на «Ярославльводоканале» сформированы дополнительные аварийные бригады для оперативного устранения аварийных ситуаций во время паводка на сетях водоснабжения и водоотведения. На предприятии отмечают: транспортные средства, дорожно-строительная и водоотливная техника находятся в исправном состоянии.

Готовится к половодью и департамент городского хозяйства мэрии Ярославля — начата подготовка ливневых канализаций города. Всего на балансе находится более пяти с половиной тысяч ливневых колодцев. 20 рабочих бригад очищают их ото льда с помощью горячей воды под напором, убирают мусор и промывают, задействовано 20 единиц техники. Уже подготовлено более 50% дождеприемных колодцев.