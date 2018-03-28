Владимир, 28 марта, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Во Владимире более чем на месяц задержался демонтаж аттракционов, установленных на Соборной площади. Площадь находится около Успенского собора. Он входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. 27 марта в редакцию ИА REGNUM пришло письмо от местного жителя, который сфотографировал карусели и палатки. По мнению автора письма, они не только выглядят нелепо, но и портят вид памятника.

Аттракционы на Соборной площади во Владимире

Аттракционы были установлены еще в конце 2017 года. Как рассказал ИА REGNUM начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович, их установка состоялась в рамках подготовки к Рождественской ярмарке, которая проходит в городе ежегодно.

«Соборная площадь еще с начала XIX века была местом проведения народных гуляний, каких-то больших акций. Сейчас в рамках Рождественской ярмарки выставляются не только ярмарочный городок, домики в стиле шале, но и увеселения, которые традиционно предполагают рождественские гуляния. То есть вот этот самый городок аттракционов. Это временное сооружение. Ни в коем случае эти аттракционы не получат постоянную прописку, просто многие жители уже после закрытия Рождественской ярмарки просили оставить сначала Дом масленицы, а потом и городок. И мы прислушались к этим обращениям», — сказал Александр Карпилович.

Ярмарочный городок во Владимире

По словам представителя мэрии, в ближайшее время аттракционы будут демонтированы, а Соборная площадь обретет свой обычный вид.

«Городок задержался, потому что сложно произвести демонтаж из-за резких перепадов температуры. Чтобы не повредить покрытие Соборной площади, инспекционные службы приостановили демонтаж. Как только установится теплая погода, всё будет демонтировано, и всё будет в порядке», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Александр Карпилович также добавил, что временные сооружения никаким образом не могут как-то негативно сказаться на состоянии объектов ЮНЕСКО, которые находятся рядом.

Аттракционы на Соборной площади во Владимире

И если вопрос о том, будет ли убран городок, решен, то вопрос о внешнем виде сооружений остается открытым. Многие замечают, что «попсовые» аттракционы днем портят вид одной из красивейших площадей города. Например, подобные оценки жители давали еще в 2015 году, когда демонтаж тоже затянулся. Как сообщал портал «ПроВладимир», жители отправляли письма в мэрию, в которых писали, что аттракционы портили внешний вид центра города.

Аттракционы на Соборной площади во Владимире

Напомним, что ранее во Владимирской области произошел скандал, связанный с другим «украшенным» объектом ЮНЕСКО. В 2017 году около церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша был установлен туалет. После этого же начались протесты жителей, которых поддержали и специалисты. Главная претензия заключалась в том, что туалет не соответствовал архитектурному облику объекта, рядом с которым находился.

«Эта малая архитектурная форма в виде туалета является абсолютно диссонирующим объектом, нарушает восприятие архитектурного облика белокаменного храма Бориса и Глеба, перекрывает все панорамные виды для тех же туристов, для жителей Кидекши», — сказала тогда председатель Союза архитекторов России по Владимирской области Валентина Землянская.

Позже туалет убрали. Министерство культуры согласовало размещение объекта, но чуть дальше, чем его установили изначально.