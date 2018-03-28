Киев, 28 марта, 2018, 15:09 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» раскритиковал решение Германии выдать разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2», назвав его неприятным. Это следует из сообщения украинской корпорации на Facebook.

Gazprom.ru Северный Поток-2

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При этом разрешение проложить трубопровод в исключительной экономической зоне ФРГ в компании ожидали.

«Это неприятный, но прогнозируемый прогресс. Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка», — говорится в сообщении компании.

В «Нафтогазе» отметили, что Германия упорно называет этот проект «исключительно коммерческим», и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

«Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политического истеблишмента так не считают», — добавили в компании, ответив, что мантра про «исключительную коммерцию», очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы.

В «Нафтогазе» пообещали, что борьба продолжится.

«Нафтогаз», безусловно, на риторическом фронте будет предпринимать всевозможные демарши, заявляя о том, что он все равно будет стремиться каким-то образом переломить решение в свою сторону. Однако ресурсы и «Нафтогаза», и украинского правительства в этом отношении весьма и весьма скромные», — прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2018 года власти Германии разрешили компании Nord Stream 2 вести строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах. Речь идёт об участке протяженностью 55 км. Согласно выданному горным ведомством Штральзунда разрешению, строительство газопровода начнется в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

А 27 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство 30-километрового участка в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

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Северный поток — 2» — это газопровод через Балтийское море, который соединит РФ и Германию. Ожидается, что новый газопровод пройдет через Финляндию, Швецию и Данию.

Добавим, что основная часть Евросоюза поддерживает проект газопровода «Северный поток-2», а против него борются Польша, Украина, Латвия, Литва, не желающие лишаться доходов, которые они получают за транзит российского газа в Европу.

Решительным противником строительства газопровода остаются и США. Белый дом уже заявил о возможности ввести санкции против компаний, участвующих в реализации этого проекта. Как пояснила пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт, ограничения могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

По мнению Вашингтона, «Северный поток — 2» угрожает энергобезопасности и стабильности всей Европы, и даст России возможность оказывать давление на европейские государства и Украину.