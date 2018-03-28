Черкесск, 28 марта, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Траурные мероприятия проходят в эти дни в субъектах Северного Кавказа. Вместе со всей страной жители округа скорбят по 64 жителям Кемерово, погибшим в страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Ставрополь.рф Ставропольцы почтили память жертв пожара в Кемерово

Одной из первых в России присоединилась к трауру, объявленному сначала властями Кемеровской области, а затем указом президента РФ Владимира Путина Ингушетия. Глава республики Юнус-Бек Евкуров объявил, что все три дня, с 27 по 29 марта, в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия, изменена сетка вещания по местному телевидению.

На Мемориале памяти и славы в городе Назрани 27 марта собрались жители республики, представители органов власти. В руках у школьников плакаты «Кемерово, Ингушетия с тобой». Память погибших почтили минутой молчания. В знак скорби в небо запустили бумажные фонарики.

«Не передать словами, насколько тяжело в эти дни читать новости и узнавать подробности этой страшной трагедии, которая не оставила равнодушным никого. Вся страна переживает эту боль. Народ Ингушетии скорбит вместе с теми, кто потерял самое дорогое в жизни. Это невосполнимая утрата», — выразил общее состояние ингушей председатель правительства республики Руслан Гагиев.

В Кабардино-Балкарии в связи трауром, объявленным сегодня в России из-за трагедии в Кемерове, отменили праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, который традиционно отмечается 28 марта. С 27 по 29 марта отменены все развлекательные мероприятия, запланированные на эти дни. Праздничные мероприятия, шоу и народные гулянья по случаю Дня возрождения балкарского народа перенесены на 30 марта.

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В Нальчике прошла траурная акция в память о погибших в страшной трагедии, инициаторами ее выступили студенты Кабардино-Балкарского государственного университета. Жители республики собрались у стен вуза, на фасаде которого был установлен плакат с изображением ангела, символизирующего души погибших детей. Подпись под ним: «Передайте маме, что я ее любила» — слова, которые просила передать своей маме погибшая при пожаре девочка Вика, не оставляет равнодушными никого. Жители Кабардино-Балкарии плакали, не скрывая слез.

Траурные акции проходят в эти дни в Дагестане. Молодежь Махачкалы провела митинг в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В парке 50-летия Октября у стелы Борцам за власть Советов горожане выложили из свечей слова «КЕМЕРОВО — СКОРБИМ». Дети и учащиеся столичных школ принесли игрушки и цветы. Около 500 махачкалинцев почтили минутой молчания память погибших.

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Перед зданием Русского театра в Махачкале организована площадка, где каждый желающий гражданин сможет принять участие в общенациональном трауре по жертвам пожара в Кемерово, почтить память погибших. Траурные митинги прошли также в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

В Чечне акция в память о 64 жителях Кемерово, погибших при пожаре в торговом центре, прошла под лозунгом «Кемерово, мы с тобой».

«Каждый житель республики воспринял последствия пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» как личное горе и утрату», — отметил Кадыров.

В Карачаево-Черкесии люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи на Аллею героев в городе Черкесске, где прошел траурный митинг. В Северной Осетии по погибшим в пожаре скорбели жители Владикавказа и Беслана, в котором каждый горожанин помнит трагедию, унесшую жизни детей в школе №1 в 2004 году. Траурное мероприятие прошло возле монумента «Ангел-хранитель» на Александровской площади Ставрополя, В столице Северо-Кавказского федерального округа возложение цветов в память о трагически погибших при пожаре в Кемерове состоялось у мемориала «Огонь Вечной Славы» в Пятигорске.

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Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек, более 40 из них — дети. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта общенациональным траурным днем.