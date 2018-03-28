Ташкент, 28 марта, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Компания UzAutoTrailer начала производить в Узбекистане грузовые автомобили российской марки «КамАЗ», предприятие находится в городе Джамбай Самаркандской области, об этом 28 марта сообщило агентство «Спутник».

Максим Цуканов ИА REGNUM КамАЗ в Узбекистане

Отмечается, что на заводе налажено производство 11 моделей российского автопроизводителя, в национальном выставочном центре «Узэкспоцентр» прошла презентация собранных машин.

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Одним из участников мероприятия стал грузовик, являющийся пятнадцатикратным победителем гонки «Париж-Дакар», на нём выступает команда «КамАЗ-мастер».

Отмечается, что в первом квартале 2018 года предприятие выпустило 100 тягачей, согласно планам компаний, оно будет выпускать в год около 3 тыс. грузовиков.

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Грузоподъемность производимых моделей составляет от 10 до 36 тонн, мощности силовых установок варьируются от 240 л.с. до 401 л.с. Все моторы соответствуют стандартам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

Напомним, 14 марта 2018 года пресс-служба «КамАЗа» сообщила о том, что завод перешёл к новому этапу импортозамещения. Предприятие начало самостоятельно выпускать некоторые элементы салона: кожухи для отопителей, солнцезащитные козырьки и надоконные полки.