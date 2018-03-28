Тутаев, Ярославская область, 28 марта, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Представители «Нового банка развития «БРИКС» изъявили желание инвестировать в строительство канатной дороге в Тутаеве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Yarregion.ru Тутаев

В конце прошлого года Корпорация развития Ярославской области и компания «Доппельмайер» подготовили технико-экономическое обоснование строительства канатной переправы в Тутаеве. Стоимость ее строительства ориентировочно составит от 500 до 600 млн рублей. Корпорация развития региона и Министерство культуры помогла властям Тутаева найти потенциального инвестора. Им может стать «Новый банк развития «БРИКС» — международная финансовая организация, банк развития, который создан cтранами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

«Мы участвовали в конкурсе малых исторических городов России и стали победителями. После этого Министерство культуры рекомендовало Тутаев для получение инвестиций. Представители банка 26 марта посетили Тутаев, как раз в этот день мы закрыли пешеходную переправу и они убедились, насколько нам нужна канатная дорога», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Местные власти гарантировали инвесторам выделение земли под строительство переправы и передали им технико-экономическое обоснование. Как считают в Тутаеве, стоимость строительства составит 600 млн рублей и окупится за 11 лет. Эксплуатацию объекта районные власти берут на себя. Они предполагают сделать билеты разной ценовой категории. Для местных жителей цена проезда на «канатке» будет одна, для иногородних туристов — другая.

Представителям банка, как сказал Дмитрий Юнусов, город понравился, и они обещали приехать с более тщательными вопросами по проекту еще раз через несколько месяцев.