Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День траура по погибшим при пожаре в торговом центре простые жители продолжают нести цветы на Дворцовую площадь, где возник народный мемориал по жертвам трагедии в столице Кузбасса. В Северной столице приспущены государственные флаги России на зданиях, которые занимают органы власти федерального и регионального значения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенный флаг на здании Смольного

В частности, этому обязательному ритуалу последовали в Конституционном суде РФ, который находится в историческом комплексе зданий Сената и Синода на Сенатской площади Петербурга. Приспущен флаг и на здании полпредства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе на Петровской набережной.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенный флаг на здании Конституционного суда РФ

Приспущен флаг над зданием Смольного — резиденцией правительства Санкт-Петербурга. Как сообщалось, во вторник, 27 марта, заседание городского правительства началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово, а вечером того же дня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возложил цветы у Александровской колонны на Дворцовой площади, куда горожане и гости Петербурга приносят цветы, детские игрушки, зажигают свечи.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы на Дворцовой площади Петербурга

«Самое страшное — когда гибнут дети. И сегодня Петербург скорбит вместе со всей страной. Мы помним, как в Кемерово принимали ленинградцев, эвакуированных из блокадного города, и мы готовы разделить боль и скорбь кемеровчан. Самое главное, чтобы каждый из нас извлек уроки из случившегося и сделал все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов.

Флаг России над зданием Зимнего дворца на Дворцовой площади был приспущен еще днем 27 марта, до официального объявления траура. В таком же положении триколор находится и сегодня. Так руководство Государственного Эрмитажа отдало дань памяти погибшим в Кемерово детям и взрослым.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенный флаг над Эрмитажем

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга своё пленарное заседание 28 марта начали с минуты молчания. «25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе погибли десятки людей, из них больше половины — дети. В стране объявлен национальный траур. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — обратился к депутатам председатель Собрания Вячеслав Макаров.

Флаги России и Санкт-Петербурга над Мариинским дворцом — резиденцией парламента Петербурга на Исаакиевской площади — приспущены в знак скорби по погибшим в Кемерово.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенные флаги РФ и Петербурга на здании ЗС Петербурга

Точно так же приспущен российский флаг над зданием правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Приспущенный флаг на здании правительства Ленинградской области

Около 30 тысяч жителей региона вечером 27 марта во всех районах Ленобласти вышли на траурную акцию #скорбимвместе. Люди в память о кемеровской трагедии зажигали свечи, возлагали цветы. Многие несли к импровизированным памятникам детские игрушки. Жители Гатчины выпустили в небо белые воздушные шары.

«Я благодарен жителям Ленинградской области за чуткость, готовность разделить чужую боль и в трудный момент протянуть руку помощи. Семья ленинградская умеет быть вместе не только в радости, но и в горе. И сегодняшний день тому подтверждение», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.