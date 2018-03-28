Ярославль, 28 марта, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В 2018 году Северная железная дорога вложит в развитие своих объектов на территории Ярославской области 4,3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт СЖД Железнодорожный мост через Волгу

27 марта в Ярославле состоялось шестое заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации.

В ходе заседания рассмотрены вопросы расширения кооперационных связей промышленных предприятий Ярославской области и возможности включения компаний региона в производственные цепочки ОАО «РЖД».

В прошлом году ОАО «РЖД» путем конкурсных процедур провело конкурентные закупки у предприятий Ярославской области на сумму около 4,7 млрд рублей, в 2018 году объемы закупок планируются на том же уровне. У ярославских предприятий железнодорожники приобретают составляющие к материалам верхнего строения пути, полимерную георешетку, запчасти автомобилей, резинотехнические изделия, лакокрасочную продукцию, спецодежду, топливные ресурсы.

«Ярославские предприятия уже имеют положительный опыт выстраивания партнёрских отношений с крупнейшими заказчиками страны, в числе которых и ОАО «РЖД». Свою продукцию для нужд компании поставляют АО «Объединение Ярославские краски», ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш», ОАО «Славнефть-ЯНОС» и другие предприятия. Сегодня РЖД готово расширять сотрудничество, и региону есть, что предложить. В области сосредоточен значительный научный и производственный потенциал, предприятия постоянно модернизируют свои мощности и адаптируют ассортимент продукции к требованиям времени и потребностям заказчика», — отметил заместитель председателя областного правительства Максим Авдеев.

Сотрудничать с железнодорожным холдингом готов «Завод ПСМ», предложивший поставки оборудования для путевой техники, а также продукции для нужд социальных и инфраструктурных объектов РЖД. Широкий ассортимент двигателей для тепловозов представил Тутаевский моторный завод. Компания «Бонака» презентовала инновационные биотехнологии очистки теплового оборудования и систем отопления, которые также могут быть интересны ОАО «РЖД».

Кроме этого, железнодорожники вкладывают большие инвестиции в регион: в 2018 году СЖД вложит в развитие своих объектов на его территории 4,3 млрд рублей и выплатит Ярославской области около 2 млрд рублей налогов.

На эти деньги на станции Данилов будут удлинены три приемоотправочных пути, начато проектирование реконструкции мостов через реки Устье и Которосль.

Для усиления системы энергоснабжения начнется строительство тяговой подстанции Козьмодемьянск, техническое перевооружение тяговых подстанций Любим и Петровск и устройств контактной сети станции Полянки. Локомотивный парк магистрали по инвестиционной программе пополнится новыми тепловозами.

В настоящее время на Ярославскую область приходится 18% грузооборота филиала ОАО «РЖД» — Северной железной дороги.