Самара, 28 марта, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Выполнявший перелет из Саратова в Оренбург самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч, передает 28 марта РЕН-ТВ со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Saratovairlines.ru Пассажирский самолет Як-42

«Сегодня в 09:38 в самарском аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительной версии у самолета отказал один из двигателей, поэтому воздушное судно было направлено в ближайший аэропорт.

На борту Як-42 находились семь человек — все члены экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время самолет отправлен на ремонт. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин сообщил, что у ведомства есть вопросы к персоналу авиакомпании, а также предписание о приостановке полетов на Ан-148.

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