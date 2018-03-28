Вывод на орбиту телескопа «Джеймс Уэбб» отложен до мая 2020 года
Вашингтон, 28 марта, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Вывод на орбиту нового телескопа «Джеймс Уэбб» отложен до мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что работа над всеми основными компонентами телескопа завершена. Сроки запуска пересматриваются в связи с тем, что во время испытаний появились технические проблемы.
По словам разработчиков, была недооценена технологическая сложность проекта. Кроме того, при проверке работоспособности солнцезащитного экрана размером с теннисный корт были обнаружены разрывы длиной до 10 см.
Напомним, телескоп «Джеймс Уэбб» должен заменить на орбите «Хаббл». Его запуск должен был состояться в 2013 году, но его сборка сильно отстала от графика. В ноябре 2016 года было объявлено, что сборка завершена и начались испытания аппарата.
После этого сроки запуска сдвигались ещё трижды — с октября 2018 года на июнь 2019 года и затем на май 2020 года.