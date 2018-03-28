Вашингтон, 28 марта, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Вывод на орбиту нового телескопа «Джеймс Уэбб» отложен до мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

Отмечается, что работа над всеми основными компонентами телескопа завершена. Сроки запуска пересматриваются в связи с тем, что во время испытаний появились технические проблемы.

По словам разработчиков, была недооценена технологическая сложность проекта. Кроме того, при проверке работоспособности солнцезащитного экрана размером с теннисный корт были обнаружены разрывы длиной до 10 см.

Напомним, телескоп «Джеймс Уэбб» должен заменить на орбите «Хаббл». Его запуск должен был состояться в 2013 году, но его сборка сильно отстала от графика. В ноябре 2016 года было объявлено, что сборка завершена и начались испытания аппарата.

После этого сроки запуска сдвигались ещё трижды — с октября 2018 года на июнь 2019 года и затем на май 2020 года.