Ярославль, 28 марта, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Заволжском суде Ярославля началось рассмотрение дела бывшего мэра города Переславля Ярославской области Дениса Кошурникова, который обвиняется в злоупотреблениях служебными полномочиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2016 году Денис Кошурников был арестован в рамках так называемого «дела Роснано».

Затем дело Кошурникова было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении руководителей ООО «НТ-Фарма», которые привлекаются к уголовной ответственности за хищения. По мнению следствия, экс-мэр виновен в том, что без согласования с Министерством природы выдал разрешение на строительство здания, чем превысил свои полномочия. Также в связи с выдачей этого разрешения в ходе строительства был нарушен плодородный слой почвы, что, по мнению следствия, относится к тяжким последствиям.

Сторона защиты Дениса Кошурникова попросила рассмотреть дело в особом порядке. Это означает, что человек вину признал, доказательства уже не рассматриваются, лишь определяется степень его вины. Кроме этого, адвокаты Дениса Кошурникова попросили сменить меру пресечения на домашний арест.

Судья Заволжского суда Антон Александров удовлетворил ходатайство по поводу замены меры пресечения на домашний арест, несмотря на возражения со стороны обвинения. Но в особом порядке рассмотрения дела судом отказано. Следующее заседание суда пройдет в общем порядке.

«При особом порядке рассмотрения и признании вины Денис Кошурников не мог бы получить больше 2/3 от максимально возможного наказания по этой статье. Несмотря на согласие прокуратуры и стороны защиты на рассмотрении дела в особом порядке, судья принял решение рассмотреть его в общем порядке. И это нормально, поскольку задача судьи вынести собственное независимое решение. Конечно, признание собственной вины подсудимым будет учитывать при рассмотрении дела», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Судья может признать Дениса Кошурникова как виновным, так и невиновным, несмотря на признание вины самим обвиняемым.

Адвокат подсудимого Александр Захарьин высказал удовлетворение по поводу того, что Денис Кошурников теперь будет содержаться дома после полутора лет, проведённых в следственном изоляторе.

Следующее заседание назначено на 9 апреля.