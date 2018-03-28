Москва, 28 марта, 2018, 14:10 — ИА Регнум. На севере Москвы ликвидировано возгорание в подсобном помещении ТЦ «Свиблово» (Снежная, 26). Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Свиблово»

По данным регионального управления МЧС, в ТЦ «Свиблово» около 11 часов утра произошло загорание электровентилятора в подсобном помещении. В здании сработала система оповещения и дымоудаления, и к моменту прибытия пожарных расчётов возгорание было ликвидировано автоматической системой пожаротушения ТЦ.

Посетителей магазина оперативно вывели на улицу силами сотрудников, пострадавших нет.

Отметим, что к 14 часам торговый центр уже вернулся к работе в обычном режиме.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Москве прошло две акции памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Акции посетили тысячи москвичей и гостей столицы. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.