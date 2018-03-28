Ярославль, 28 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. 28 марта на заседании регионального правительства прозвучала информация о том, что план по вводу жилья в Ярославской области в 2017 году выполнен на 111 процентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Спрос на новостройки падает

Самых высоких показателей добились Ростовский, Ярославский и Рыбинский районы. При этом, как ни странно, Ярославль оказался единственным муниципальным образованием, которое не выполнило план по вводу жилья в прошлом году.

При установленном значении в 480 тысяч квадратных метров введено только 357 тысяч квадратных метров.

Как пояснил мэр Ярославля Владимир Слепцов, это вызвано дисбалансом спроса и предложения.

«За последние пять лет в городе накопилась 321 тысяча квадратных метров непроданного жилья. Мы принимаем все меры, чтобы увеличивать темпы строительства, оказываем максимальное содействие застройщикам, но все зависит от спроса и покупательной способности граждан. К слову, за первый квартал 2018 года мы уже ввели 64 тысячи квадратных метров жилья, что на 11 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сообщил Владимир Слепцов.

Глава региона посоветовал мэру Ярославля сделать упор на повышение доступности жилья, увеличить объемы строительства квартир экономкласса.

«Рынок элитного жилья уже переполнен. Здесь не надо гнаться за статистикой и показателями, надо удовлетворять спрос», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Сейчас на территории Ярославской области в стадии строительства находится более миллиона квадратных метров жилья.