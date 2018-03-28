Дамаск, 28 марта, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Арабские СМИ опубликовали фотографии вывода боевиков незаконных вооруженных формирований в районе города Арбин в районе Восточной Гуты близ Дамаска. По информации местных журналистов, вывод боевиков и их фильтрация осуществляются сирийскими правительственными силами и «российскими военными специалистами». Однако в ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер».

Https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/978653155541078022 В ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер»

На фотографиях не видно лиц вооруженных бойцов в камуфляжной форме. Тем не менее можно рассмотреть отдельные детали экипировки, которые не характерны для подразделений сирийской или российской армии.

Военный эксперт на условиях анонимности описал существенные детали увиденной на фотографиях экипировки загадочных бойцов.

«Бойцы одеты в камуфляжные костюмы «Горка» расцветки «Марпат», и снаряжены поясными продовольственными сумками от экипировочного центра «Спецоснащение». Также в снаряжении бойцов присутствуют разгрузочные жилеты 6Ш112, оружейные ремни «ДОЛГ-М2» и «ДОЛГ-М3». Но главное, на подсумке одного из добровольцев на одной из фото можно заметить позывной бойца, написанный по-русски — Аскольд. Все это вместе взятое указывает на участие в мероприятиях по освобождению Восточной Гуты бойцов частной военной кампании, известной как «ЧВК Вагнера», которая давно работает в Сирии», — подчеркнул военный эксперт.

Анклав боевиков, существовавший в окрестностях Багдада почти с самого начала вооруженного конфликта в САР, был расколот на три района. Два их них — центральный и южный — сдались, приняв решение пойти на соглашение с представителями российского координационного центра. Основным очагом сопротивления в Восточной Гуте в настоящий момент остается город Дума и его предместья.

В данный момент боевики исламистских группировок продолжают покидать Восточную Гуту в соответствии с соглашением с российским Центром по примирению враждующих сторон. Ранее радикалы эвакуировались из Харасты, а теперь выходят из населенных пунктов и пригородов южного анклава — из Арбина, Замалки, Хаззы, Джобара, Айн Тармы и других районов.

На данном этапе ключевой задачей является сортировка боевиков — необходимо отделить тех, кто не совершал тяжелых преступлений против населения и теперь готов урегулировать свой правовой статус с правительством Сирии, от тех, кто является террористом «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остается приверженцем идеологии радикального исламизма. Судя по фотографиям, эту ответственную миссию и взяли на себя российские добровольцы из ЧВК «Вагнер».

Задачи, которые стоят сейчас перед сирийской армией и проправительственными силами в Восточной Гуте, крайне важны. Нужно не только выявить террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут попытаться выйти из Восточной Гуты в общем потоке, но и отделить от основной массы тех радикалов, которые были против воли втянуты в незаконные группировки и которые теперь действительно хотят вернуться к прежней нормальной жизни. Большая же часть отправится в провинцию Идлиб, которая по-прежнему остается главным бастионом так называемой вооруженной оппозиции в Сирии.

Напомним, что силы ЧВК «Вагнер» принимали активное участие в боевых действиях с исламистами и спецоперациях и в других районах САР. В частности, ранее российские добровольцы выступали в рамках антитеррористической кампании Сирийской арабской армии (САА) против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.