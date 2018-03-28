Оренбург, 28 марта, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновники пригласили собственников десятка крупных торговых пожароопасных объектов. Их руководство держало ответ по поводу устранения нарушений, выявленных в ходе проверки двухмесячной давности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что в конце 2017 года Оренбург постигла череда пожаров в торговых комплексах. Тогда обошлось без человеческих жертв. Значительный ущерб был нанесён предпринимателям ТК «Мир», где рынок сгорел полностью. Последовали проверки по соблюдению требований пожарной безопасности. Под надзор попали 48 объектов, выявлено более 800 нарушений.

После кемеровской трагедии городские чиновники решили проверить, как обстоят дела с устранением выявленных нарушений. Серьёзные претензии предъявлены ТК «Три Кита», где, в частности, отсутствовали системы пожаротушения и пожарной сигнализации, а при отделке помещений использовались горючие материалы. Нарекания вызвало и состояние путей эвакуации.

Примечательно, что «на ковёр» в мэрию явился не собственник, а один из арендаторов части торгового комплекса. Он отметил, что над ошибками работает, но только на арендуемой им территории. По остальным помещениям, как признался арендатор, он не готов держать ответ.

«Собственник у нас не пришёл. И он никогда не приходит. Заметьте, ситуация с Кемерово, она практически одинаковая, только тот в Австралии, а этот собственник, по-моему, где-то в Израиле. И в декабре мы говорили, что собственнику на всё наплевать», — эмоционально отреагировал глава Оренбурга.

Мэр подчеркнул, что подготовил документы и намерен требовать закрытия ТК «Три Кита» через суд. Не менее категоричен был Арапов и в отношении ТК «Мебельный базар». Он заявил, что не рекомендует жителям посещать этот рынок:

«Я настоятельно не рекомендую жителям Оренбурга ходить на «Мебельный базар». Это опасно для вашего здоровья и жизни. Считаю, что как глава города имею право открыто заявить об этом».

В ходе проверки выяснилось, что на «Мебельном базаре» только один выход, остальные закрыты и заставлены мебелью. Арапов сделал вывод, что в случае возгорания хватит нескольких секунд, чтобы остаться навсегда в этом здании.

«Вы ничего не делаете! Вы же понимаете, будет то же самое! Я буду требовать закрытия через суд! И мы его закроем. Вы останетесь без средств к существованию», — обратился глава города к представителям этого торгового центра.

В финале совещания Евгений Арапов вновь повторил, что потенциально опасный торговый объект будут закрывать, действуя через суд. Глава города напомнил о тех поручениях, которые были даны всем соответствующим службам после произошедшего в Оренбурге в конце прошлого года пожара в ТЦ «Мир».

"Это нам с вами был серьезный звонок — вопросы пожарной безопасности нельзя игнорировать. Правила не просто так написаны. Их исполнять нужно всегда и везде. Особенно в местах массового скопления людей», — сказал градоначальник.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, несмотря на недавнюю масштабную проверку торговые комплексы вновь подвергнут надзору, и не только в областном центре, но и по всему региону. Основанием для внеплановых проверок стало поручение Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратурой Оренбургской области организовано проведение проверок, к которым привлечены и специалисты Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Прежде всего сотрудники МЧС обращают внимание на работу системы противопожарной защиты: пути эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожаротушения, систему дымоудаления, а также действия сотрудников и работников ТРЦ при пожаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» заживо сгорели более 60 человек. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выявлены грубейшие нарушения, которые были допущены как при вводе торгового объекта в эксплуатацию, так и в процессе его работы. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.