Киев, 28 марта, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики обсуждают выдачу Германией всех разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне. В Украине напоминают, что для Кремля газ — инструмент политического давления и шантажа.

Bnews.kz Газовые споры

В частности, пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» назвала «ожидаемым» решение Германии выдать «последнее разрешение на строительство «Северного потока-2».

«На этот раз речь идет о 30-километровой зоне в исключительной экономической зоне. Напомним, что официальная Германия упорно называет этот проект «исключительно коммерческим»… Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра о «исключительной коммерческой выгоде», очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы. Это неприятное, но прогнозируемое продвижение. Оно не останавливает противодействие. Лучшая защита для Украины, который поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается», — информирует «Нафтогаз» на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь министр энергетики Игорь Насалик отметил, что запуск «Северного потока-2» не несет угрозы украинской газотранспортной системе, поскольку в Европе растет потребление газа.

«Года-то Фрейд сказал, что миром правят секс и деньги. Очевидно, что позиция по «Северному потоку» — это огромное российское лобби… Но это только часть разрешений, которые нужны «Северному потоку». Кроме того, «Северный поток» и даже вторая ветка «Южного потока» не дадут возможность полностью обеспечить газом европейских потребителей. Даже в таком варианте Украина рассчитывает на (ежегодную прокачку по своей территории — ред.) 40 млрд куб м. газа», — сказал Насалик 28 марта в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время депутат от фракции «Радикальная партия», олимпийский чемпион по плаванию Денис Силантьев отметил, министр Насалик «находится в теплой ванне и не отдает себе отчета, чем это грозит для Украины».

«Как минимум в половину упадет объем газа, который сегодня проходит через нашу страну. В половину, и это минимум. Если будут достроены и другие потоки, то объем транзита упадет еще больше. Тогда наш транзит будет просто невыгодно содержать… Нужно подключать Америку, чтобы она участвовала в этом процессе, чтобы мы остановили это и чтобы через Украину не уменьшался объем. Наша ГТС способна увеличить объем транзита газа», — добавил Силантьев.

При этом политолог Василий Мирошниченко считает, что «Северный поток 2» принесет вред Европе.

«Понятно, что в экономических интересах Германии иметь доступ к дешевому российскому газу для своей индустрии. Построение «Северного потока-2» ставит в зависимость от России наибольшую экономику Европы — Германию. Мы понимаем, что газ — это в первую очередь политический и дипломатический инструмент для России, а не коммерческий», — считает Мирошниченко.

При этом он отметил эффективную и последовательную работу «Газпрома» в продвижении проекта «Северный поток-2».

«Мы видим насколько мощно и эффективно работает Россия. Она на сегодняшний день получила разрешение. Вы видели, что было с «Северным потоком-1», его построили довольно быстро. Хоть он вышел дороже, чем они считали. Но тут вопрос был принципиальным и они его построили. Если у них есть все разрешения, они развернут очень быстрое строительство… Дания запретила, чтобы он проходил возле них. Ничего, проложат дополнительно 30 км в обход территориальных вод Дании и все. Увеличится бюджет… Многие в Европе считают, что позиция США связана с чисто экономическими интересами. Они говорят: «Покупайте у нас сжиженный газ, и все будет хорошо». Много кто это воспринимает как коммерческую конкуренцию», — добавил Мирошниченко.

«Не тех дипломатов Порошенко вчера выслал», — написал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в Фейсбуке, комментируя решение Германии выдать разрешение на строительство «Северного потока-2».

Напомним, ранее Украина анонсировала высылку из страны 13 российских дипломатов.

Как сообщалось, 27 марта власти Германии выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2».

При этом глава Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH) Моника Браух-Мориц заявила, что проектная компания должна будет учесть требования к безопасному строительству и эксплуатации объекта. Теперь у «Газпрома» нет препятствий для прокладки трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.

Напомним, в 2017 году Россия прокачала через ГТС Украины в страны ЕС рекордные за последние восемь лет объемы газа — 93,5 млрд кубометров. «Объем транзита газа территорией Украины достиг рекордного значения за последние 8 лет. В целом за отчетный год по украинской ГТС протранзитировано 93,5 млрд м куб природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года», — говорится в сообщении «Укртрансгаз».

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Ранее, глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что по итогам 2017 года доход Украины от транзита российского газа в страны ЕС составит порядка $3 млрд.