Москва, 28 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Борьба с терроризмом — это не забаррикадированные стены, а профессионализм тех людей, которые отвечают за безопасность, в том числе школьников, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, член комиссии ОП РФ по развитию образования, юрист, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнёры» Артем Кирьянов. Об этом он заявил 28 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обсуждаемые в социальных сетях сведения о том, что во многих российских школах, согласно некой «Инструкции по противодействию терроризму», должны быть закрыты и опечатаны все неохраняемые запасные выходы.

(сс)ROUNT Аварийный выход

«Очень сложно обсуждать документы, которые ты видел только на картинках в «Фейсбуке», — сказал Кирьянов. — Что это за инструкции? Скорее всего, это инструкции каких-то школ и общеобразовательных учреждений, составленные на основании того, что фактически им не хватает средств, чтобы полноценно охранять и наблюдать за всеми выходами. Соответственно появляются такие новации — давайте всё закроем и опечатаем. Это называется не очень хорошее понимание того, о чём идёт речь. Борьба с терроризмом — это всё-таки не баррикадирование стен, а профессионализм тех людей, которые отвечают за безопасность, в том числе школьников».

Кирьянов отметил, что сегодня российские школы охраняются либо силами вневедомственной охраны, либо частными охранными предприятиями. Плюс дополнительное обеспечение наблюдения по периметру.

«Когда это выливается в инструкции, подписанные директором школы, о том, что надо всё закрыть и опечатать, выглядит не очень хорошо, — сказал член комиссии. — Конечно, с точки зрения безопасности детей школы находятся в лучшем положении, чем торговые центры. За школами установлен достаточно жёсткий контроль и со стороны муниципальных структур, в ведении которых они находятся, и со стороны прокуратуры, и со стороны пожарной охраны».

Также Кирьянов подчеркнул, что директора школ поступают неправильно, закрывая и запечатывая запасные выходы.

«Надо ставить вопрос перед организаторами образовательного процесса и перед муниципалитетами по оснащению школ средствами для предотвращения терроризма в полном объёме, — сказал член ОП РФ. — В том числе речь идёт и о технических средствах, и о средствах наблюдения, и, конечно, о человеческом ресурсе, который бы нёс охрану и одновременно мог осуществлять мероприятия по эвакуации в случае пожара».

Напомним, что после трагических событий в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в обществе поднялась дискуссия относительно того, насколько места массового скопления людей хорошо подготовлены к разного рода ЧП. Так, пользователи социальных сетей обратили внимание, что во многих школах РФ вывешен документ под названием «Инструкция по противодействию терроризму», согласно которой «…запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны», если они не охраняются. В некоторых из версий этой инструкции есть ссылка на предупреждение ФСБ и МВД о «сохраняющейся опасности совершения новых террористических актов на территории России».

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) уже обратился по этому вопросу к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить регламенты по обеспечению безопасности в школах во избежание повторения трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Отметим, что, по одной из версий, число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» оказалось столь велико в том числе из-за того, что часть пожарных выходов была заперта, и люди погибли, не сумев выбраться наружу.