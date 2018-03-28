Верховный суд РФ оставил без изменения приговор трем террористам из Тюмени
Москва, 28 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Приговор выездной коллегии Приволжского окружного военного суда, приговорившей трех сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к лишению свободы на срок от восьми до двенадцати лет, оставлен без изменений Верховным судом России, сообщает 28 марта издание «Накануне».
Наказание сторонники туристической группировки получили за подготовку теракта в одном из торговых центов Тюмени. Во время обысков у них были изъяты взрывчатые вещества и устройства. Кроме того, один из участников группы хранил крупную партию наркотических средств.
В ходе оперативных мероприятий Игорь Новосёлов был задержан на завершающей стадии подготовки теракта. Вслед за ним были арестованы Алим Мурзаев и Данис Аминов.
Решение о назначении наказания в сентябре 2017 года вынесла выездная коллегия Приволжского окружного военного суда. Мурзаев получил 12 лет колонии, Аминова — 10, Новосёлов — восемь. Вину в подготовке теракта осужденные не признали и подали апелляцию в Верховный суд, который отклонил ее, оставив приговор первой инстанции в силе.
Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла канал переправки сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.
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