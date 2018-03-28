Москва, 28 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Приговор выездной коллегии Приволжского окружного военного суда, приговорившей трех сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к лишению свободы на срок от восьми до двенадцати лет, оставлен без изменений Верховным судом России, сообщает 28 марта издание «Накануне».

George Hodan Суд

Наказание сторонники туристической группировки получили за подготовку теракта в одном из торговых центов Тюмени. Во время обысков у них были изъяты взрывчатые вещества и устройства. Кроме того, один из участников группы хранил крупную партию наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий Игорь Новосёлов был задержан на завершающей стадии подготовки теракта. Вслед за ним были арестованы Алим Мурзаев и Данис Аминов.

Решение о назначении наказания в сентябре 2017 года вынесла выездная коллегия Приволжского окружного военного суда. Мурзаев получил 12 лет колонии, Аминова — 10, Новосёлов — восемь. Вину в подготовке теракта осужденные не признали и подали апелляцию в Верховный суд, который отклонил ее, оставив приговор первой инстанции в силе.

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла канал переправки сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак.

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