Оренбург, 28 марта, 2018, 13:05 — ИА Регнум. После трагедии в Кемерово на первый план сразу вышла государственная, политическая составляющая, потому что за безопасность граждан отвечает государство. На втором месте находятся те, кто эту безопасность обеспечивают в муниципальных образованиях, субъектах России, считает профессор, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она подчеркнула, что условия безопасности граждан создает государство. К условиям относится и соответствующее законодательство, и действия исполнительной власти.

w100pebble Пожарная безопасность

«Государственная составляющая — она основная. Хочу напомнить, что вчера (27 марта) Владимир Путин при встрече с жителями Кемерова сказал, что за деньги можно получить любую справку, в том числе и о высоком уровне безопасности в учреждении, то есть признал, что уровень коррупции таков, что напрямую угрожает безопасности граждан. И это главное, я считаю, в тех событиях, которые произошли», — сказала Галина Шешукова и отметила связь с коррупцией, которая позволяет регистрацию крупных торговых комплексов в качестве малых предприятий.

Также политолог сделала акцент на конфликте, возникающим между разными государственными указаниями: с одной стороны, не кошмарить бизнес, с другой стороны — контролировать исполнительную власть на предмет коррупции. И получается, что жертвами становятся рядовые граждане.

С государственными инструкциями, по словам Шешуковой, связан еще один конфликт. Одни требуют закрыть запасные выходы, другие, наоборот, открытыми их держать.

«Какие органы выше. ФСБ, которая борется с терроризмом, по своему статусу выше, чем МВД, то все её слушаются. Проверено у нас в Оренбургской области и в других регионах: запасные выходы закрыты. Подвалы, чердаки — всё на засов. Причём такие двери, которые изнутри открыть невозможно. И здесь государственная составляющая выходит на первый план», — отметила политолог.

По её мнению, дело даже не в ответственности самого губернатора Кемеровской области Амана Тулеева за события в Кемерове, а в том, что ситуация, которую показал город Кемерово, чревата повторениями во многих регионах, включая и Оренбуржье.

Власти на федеральном уровне должны сделать вывод, считает эксперт. По мнению Шешуковой, вопросы надо обсуждать и в федеральном правительстве, и в Госдуме. Без взаимных обвинений. Свою лепту должна внести законодательная власть, чтобы снять все противоречия и выстроить систему безопасности, и, конечно, правительство должно за это тоже отвечать.

По словам политолога, есть и другая сторона, которую надо учитывать, — коррупционная:

«Что касается коррупции, это настолько удобно получается и для предпринимателей. Потому что на решение каких-то вопросов уходят долгие месяцы, а если даешь взятку, решаешь сразу. И для рядовых граждан удобно. Они тоже с помощью коррупции решают свои личные вопросы в разных сферах — здравоохранении, образовании и так далее. В общественном мнении коррупция воспринимается как допустимый способ решения проблем. Преодоление этой ситуации требует очень длительного времени. Решить эту проблему — задача государства и гражданского общества».

Также она отметила проблему «стрелочников». Многие говорят, что не надо сваливать всё на «стрелочников», но, как полагает Шешукова, те, кто были в торговом центре (охранники, билетёры и другие), они тоже должны ответить по полной программе, потому что их вина непосредственно в гибели стольких людей.

«Что касается поведения Тулеева, то его попытка принести извинения Владимиру Путину, а не населению, хотя население пригласило Тулеева на этот митинг, длившийся несколько часов — это серьезная ошибка. Речь идет не просто о населении, а о тех гражданах, которые его выбирали. Причем выбирали с бешеной поддержкой. Ее уровень был выше путинской (13 сентября 2015 года Тулеева поддержали 96,7% электората региона — ИА REGNUM ). Почему бы не попытаться искренне поговорить? И в этом отношении вице-губернатор Сергей Цивилев, который собирается на место губернатора Кемеровской области, он поступил грамотно. Но и он успел наделать ошибок, сказав о пиаре, который на личной трагедии могут использовать кемеровчане. В целом, конечно, трагедия страшная. Немыслимо себе представить закрытых детей, которые сгорают заживо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торговом центре Кемерова заживо сгорели более 60 человек, среди которых большинство составляют дети. После трагедии город посетил Владимир Путин, он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТЦ «Зимняя вишня» и провел совещание, где причинами пожара назвал халатность и разгильдяйство. 27 марта в Кемерово прошёл митинг, где население потребовало отставки региональной власти. Аман Тулеев так и не вышел к народу с извинениями. Извинения митингующие услышали от вице-губернатора Цивилева, который попросил прощения, стоя на коленях.