Москва, 28 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Визит Ким Чен Ына в КНР — это исключительное и чрезвычайное событие, считает востоковед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 28 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя поездку северокорейского лидера в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Это ни в коем случае не дежурный визит вежливости, — сказал Ланьков. — Это первый за шесть лет правления Ким Чен Ына официальный визит за границу. До этого он ни разу не выезжал за пределы страны в официальном качестве. Это не просто необычно. Это исключительно. Само оформление визита говорит о его чрезвычайном характере, главная задача которого — вбить клин между США и КНР».

Ланьков пояснил, что по крайней мере с лета 2017 года Китай и США выступают по северокорейскому вопросу единым фронтом, что весьма необычно, если учесть необычайный уровень трений между Вашингтоном и Пекином на других направлениях.

«Для Северной Кореи важно расколоть этот единый фронт и предложить Китаю целый ряд серьёзных уступок и добиться от него, чтобы он не действовал совместно с американцами, — полагает востоковед. — Я предполагаю, что там, во-первых, речь шла о возможном смягчении санкционного режима, так как Китай в состоянии фактически в одностороннем порядке контролировать уровень санкций в отношении Северной Кореи. Практически вся торговля КНДР идет с Китаем и через китайскую границу. Уровень экономического давления на Пхеньян определяется тем, насколько КНР хочет в этом давлении участвовать».

При этом Ланьков подчеркнул, что, несмотря на заявления лидера КНДР о его стремлении к денуклеаризации корейского полуострова, в действительности он не собирается отказываться от ядерного оружия.

«Ким Чен Ын очень умный и талантливый руководитель макиавеллистского толка, — сказал кореевед. — Ожидать от него какой-то глупости не приходится. Конечно, он понимает, что ни о каком ядерном разоружении речи быть не может, так как видел, что случилось с Ливией и с Ираком. КНДР хорошо изучила уроки недавней истории, и там понимают, что любой режим будет иметь серьёзные внешнеполитические проблемы, если столкнётся с внутренними беспорядками и не будет располагать атомным оружием. Такая страна может стать жертвой внешнего нападения, и есть риск смены режима просто в результате внешней агрессии. Никакие гарантии великих держав не стоят той бумаги, на которой они написаны. Северокорейское руководство отказываться от ядерного оружия не собирается. Именно ядерное оружие является единственной гарантией стабильности и сохранения существующей системы».

Напомним, что в рамках своего трехдневного визита в КНДР Ким Чен Ын провёл переговоры со своим китайским коллегой. Официально главной темой их разговора стало обсуждение путей денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР в очередной раз заявил о своей постоянной приверженности разрядке обстановки в регионе.

«Вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова может быть разрешен, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия доброй волей и создавать атмосферу мира и стабильности, принимая прогрессивные и синхронизированные шаги для достижения мира», — заявил Ким Чен Ын.

Кроме того, он сказал, что КНДР намерена трансформировать отношения с Южной Кореей в русле примирения и сотрудничества, поддерживая отношения между главами государств.