Ярославль, 28 марта, 2018, 12:44 — ИА Регнум. 28 марта ярославцы продолжают нести цветы и игрушки к скульптуре «Святой Троицы» у Успенского собора. Приходят люди всех возрастов, по отдельности и семьями, приходят с детьми. Молчат, плачут, молятся.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Горожане зажигали свечи

Алексей Яковлев ИА REGNUM Скульптура «Святой Троицы» у Успенского собора стала местом возложения цветов

Иван, 31 год и Татьяна, 35 лет:

«Мы пришли, чтобы поддержать жителей Кемерово. Дети пострадали. У нас у самих трое детей. Мы не могли остаться равнодушными. Скорее всего, в трагедии виновата халатность и жадность. Хотят нажиться, на безопасность плюют».

Дмитрий, 50 лет:

«Ну как сюда не прийти, такое горе. Причина случившегося только одна — коррупция, которая разъела страну от начала до конца. Я сам отец двоих детей, в сентябре будет третий. И сам предприниматель и понимаю как такие трагедии случаются и по какой причине. Мы слишком большую цену платим за это всё. Нельзя платить такую цену за коррупцию. Спасают герои, а подписывают бумажки и разрешения — взяточники».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Цветы и игрушки в память о погибших

Максим, 36 лет:

«У меня самого есть дети, пришёл поддержать родственников погибших. Очень надеюсь, что больше такого не произойдёт».

Елена 32 года:

«Сюда невозможно не прийти в этот день, хоть как-то мы должны почтить память погибших детей. Произошла такая трагедия потому, что кто-то плохо сделал своё дело».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Цветы в память о погибших

Михаил, 56 лет:

«Слишком всё не по-людски у нас. И расплачиваются за это дети. Не знаю, может быть и изменится что-то, но не скоро».

Людмила, 62 года:

Каждый должен отвечать на своём месте, за своё дело на 100%. Перед своей совестью отвечать. Совесть — это глас Божий. Считай, что перед Богом ответ держать должен каждый».

Алексей Яковлев ИА REGNUM В память о погибших в Кемерово детях горожане несли игрушки

Василий, 30 лет:

«Не буду давать оценок случившемуся. Я не знаю всех подробностей. Везде говорят разное. Не зная сути, комментировать не хочется».

Не все согласились пообщаться с корреспондентом ИА REGNUM .

«Журналист? Не верю я вам. Там дети погибали, а вы кино в это время показывали. И врёте постоянно», — заявил мужчина лет пятидесяти.

Алексей Яковлев ИА REGNUM В Ярославле в день траура приспущены флаги

28 марта объявлен днём общенационального траура по жертвам трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По официальным данным МЧС в пожаре погибло 64 человека, среди них 41 ребёнок.