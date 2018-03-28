Москва, 28 марта, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий установить в РФ прогрессивную шкалу налогообложения, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Депутаты предлагают разную ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для граждан с разными доходом. Так, например, для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. рублей в год, ставка подоходного налога должна быть 5%, считают авторы инициативы. Вместе с тем для граждан, чей доход в год превышает 3 млн рублей в год, депутаты предлагают повышенную ставку подоходного налога — от 15 до 25%.

Сегодня ставка подоходного налога для всех граждан составляет 13% вне зависимости от уровня их дохода. При этом, напоминают авторы инициативы, в налоговой системе РФ в 2001 году уже действовала прогрессивная шкала НДФЛ — в зависимости от уровня доходов его ставка разнилась от 12% до 35%. Однако затем в РФ была введена плоская шкала налогообложения, главной целью которой был вывод доходов из теневой сферы экономики.

Необходимость введения прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц назрела после 2007 года, когда резко усилился вывоз российского капитала за рубеж, отмечают автор инициативы. По расчетам авторов законопроекта, введение прогрессивной шкалы ставок выше 13% с 2018 года коснется порядка 484,1 тысяч человек или 0,72% от всех налогоплательщиков.

«Доводы некоторых финансистов о том, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, добычи и переработки нефти и газа, энергетики, торговли и т.д.), не состоятельны, так как благодаря государственной поддержке финансово-налоговой системы за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц, многократно возросла программно-технологическая оснащенность и материально-техническая база органов Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере», — отмечают авторы законопроекта.

Это уже не первое предложение так называемых оппозиционных фракций в Госдуме ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложение. Ранее большинство депутатов уже неоднократно голосовали против принятия подобных законопроектов, однако депутаты обещали вносить их до тех пор, пока инициативы не будут приняты. Как заявлял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), плоская шкала подоходного налога сегодня — это одно из самых существенных преимуществ экономической системы РФ.

«И нам предлагают именно от этого преимущества сегодня отказаться, рискуя доходами региональных бюджетов», — отмечал Макаров.

Между тем в правительстве сейчас обсуждают идею повышения ставки подоходного налога для всех граждан с 13% до 15% в рамках настройки налоговой системы РФ. В то время как Минфин официально не подтверждает возможность таких изменений, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что нет разницы между ставкой налога в 13% и 15%.