Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ подвело итоги собственного опроса в Twitter. Ведомство предложило гражданам России самостоятельно выбрать, какое из трех консульств США (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток) закрыть в качестве ответной меры на недружественные действия американской стороны (закрытие консульства РФ в Сиэттле). С убедительным перевесом «победу» в опросе одержало петербургское консульство Соединенных Штатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание генконсульства США в Петербурге

В МИД России пока не сообщали, будет ли опрос носить консультативный характер или ведомство поступит в строгом соответствие с его итогами. Но, по крайней мере, формулировки опроса предполагали, что vox populi будет решающим.

Подобная форма принятия решений — это следствие общей тенденции исполнительной власти на проведение опросов, отметил в комментарии для ИА REGNUM политолог Владимир Васильев. Не так давно министерство обороны РФ применило тот же метод для выбора названий для новых моделей российского оружия.

«Что касается опроса МИД, то у меня нет оснований считать, были ли его итоги запланированы заранее или опрос был честным, — отметил эксперт. — Но в любом случае закрытие именно петербургского консульства будет самым болезненным вариантом для США. Поскольку одновременно закрывается и консульство Великобритании, доступа к Петербургу лишатся обе ведущие страны НАТО».

Напомним, в рамках ответных мер на высылку из Великобритании российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» Москва в середине марта объявила о закрытии консульства Соединенного Королевства в Петербурге. Британским дипломатам дали время, чтобы спокойно завершить работу в городе на Неве.

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Санкт-Петербург представляет для США и Великобритании особый интерес прежде всего в силу расположения здесь множества оборонных и секретных объектов, полагает Владимир Васильев.

Главным негативным последствием закрытия консульства для американской стороны будет существенное уменьшение возможности для почти легальной разведывательной деятельности, отметил эксперт. Кроме того, для американских дипломатов и разведчиков с дипломатическими паспортами значительно сократится пространство для неформальных контактов.

Что же касается минусов для российской стороны, то они будут состоять в неудобствах для тех жителей Петербурга, которым по деловым или личным причинам нужны американские визы.

«В целом мы должны отметить, что нашему внешнеполитическому ведомству явно не хватает креатива, — добавил политолог. — Вся работа ведется в режиме реакции на провокации оппонента, причем реакции не всегда последовательной. Не хватает активной наступательной позиции. То, что сделала в истории со Скрипалем Тереза Мэй — это наступательная позиция и это креатив, пусть он дурной и убогий. И именно этот активный креатив и позволяет западным странам вытворять то, что они вытворяют».

Вероятно, история со Скрипалем и высылкой дипломатов будет только преамбулой, за которой последует что-то еще, полагает Васильев. Это может быть как один из предсказуемых вариантов, вроде химических атак в Сирии, так и нечто совершенно неожиданное. И министерству иностранных дел России следовало бы быть готовым к вероятным способам продолжения этой истории.