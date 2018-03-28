Москва, 28 марта, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-07» покинет МКС 28 марта и будет затоплен в Тихом океане. Об этом сообщает Роскосмос.

NASA КК Прогресс

Расстыковка аппарата со станцией запланирована на 28 марта в 16:50 мск. После расстыковки корабль продолжит полёт на орбите в автономном режиме. В это время будут проводиться запланированные научные эксперименты.

После этого предполагается сведение корабля с орбиты. Его несгорающие фрагменты будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана 26 апреля.

Напомним, при запуске космического грузового корабля «Прогресс МС-07» предполагалось, что он доберется до МКС за 3,5 часа по двухвитковой схеме.

Однако запуск перенесли на резервную дату — 14 октября 2017 года, и этот путь занял традиционные двое суток.

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