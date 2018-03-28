Чебоксары, 28 марта, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии почтить память по погибшим на пожаре в Кемеровской области на нескольких импровизированных мемориалах, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Первый появился возле монумента Матери-Покровительницы, затем — у памятника на заливе, ещё один организован на площади Республики, где ранее прошла акция траура и скорби.

Cap.ru В числе участников акции — дети

На площади Республики прошёл митинг в честь погибших при пожаре в Кемерове. Здесь установили импровизированный мемориал, куда жители города приносят плакаты, свечи, цветы и игрушки.

Вместе с чебоксарцами память жертв страшной трагедии почтил глава Чувашии Михаил Игнатьев, подчеркнув, что «это страшная трагедия для всех россиян и невосполнимая утрата для родителей и близких родственников». И выразил уверенность, что виновные лица понесут ответственность. Отметим, что накануне Михаил Игнатьев призвал ответственные структуры уделить особое внимание вопросам обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах и кинозалах республики.

Cap.ru Люди несут игрушки, свечи, цветы

Отметим, что в Чувашии в связи пожаром в Кемерове, который унёс жизни многих детей, вспоминают Эльбарусовскую трагедию. 5 ноября 1961 года в Марпосадском районе в школе во время праздничного концерта начался пожар, в результате которого погибли четыре учителя и 106 детей, из них 20 дошкольников. Более 100 семей затронула трагедия. В трех семьях сгорели по четыре ребенка, в двух — по три, в 17 — по два, в 58 семьях — по одному ребенку. Семь семей стали бездетными. После пожара только в 23 семьях родились дети.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 15 пострадавших. По данному факту расследуется уголовное дело.