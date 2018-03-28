Кемерово, 28 марта, 2018, 12:05 — ИА Регнум. После трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, местные чиновники показали свою полную некомпетентность. Особенно очевидным это стало на стихийном митинге кемеровчан, состоявшемся 27 марта, считает экономист Алдар Бадмаев (Бурятия).

Илья Дубровин ИА REGNUM Митинг в Кемерове

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Он подчеркнул, что своим поведением на митинге власти только обострили ситуацию, так как они начали «в лоб упираться, что количество жертв ограничено той или иной конкретной цифрой», и при этом «обвинили родственников погибших в нагнетании эмоций».

«Вытолкнули пару абсолютно не аттрактивных и не подготовленных местных чиновников против всей разъяренной толпы, которые тут же оказались в центре волны ненависти», — написал Бадмаев на своей странице в Facebook.

По его словам, на самом деле от властей, присутствовавших на митинге, требовалось не так уж и много. Для начала — объявить минуту молчания и сообщить о днях траура по всей области:

«Нужно было объявить, что будет создан (уже завтра!) спецсайт в интернете, где будет обновляться вся информация о ЧП и всех пострадавших и погибших в нём. Что все виновные в ЧП будут найдены и наказаны, несмотря на свои звания, статусы и прочее. Что всем пострадавшим будет выплачена денежная помощь (не компенсация!!! Ей Богу, не понимаю тех, кто это слово использует в таких ситуациях!). Что руководством области создана чрезвычайная комиссия по расследованию этого ЧП, и все те, кто потерял своих близких, должны подойти туда-то и к тому-то. Я бы озвучил тут же телефоны горячей линии, которая будет бесплатной для всех звонков. После этого уже намного легче было бы разговаривать с людьми», — считает Алдар Бадмаев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Кемерове в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вспыхнувшего 25 марта, погибли, по официальным данным, 64 человека.

Согласно спискам, опубликованным на сайте администрации Кемерова, по состоянию на 27 марта была установлена личность 25 погибших, в том числе 13 детей.

Как сообщили ИА REGNUM 28 марта в СКР, следственная группа продолжает работу в Кемерове. На месте работают около ста следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области.

Напомним, 27 марта кемеровчане вышли на стихийный митинг и потребовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева. По словам людей, испытавших огромное горе, одна из основных претензий к властям — недостаток информирования. Они требовали от чиновников всей правды о трагедии, так как считали, что количество жертв занижено.

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С митингующими общался заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. И именно он, по словам очевидцев, заявил Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре троих детей, жену и сестру:

«Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?»

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