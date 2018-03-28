Митинг в Кемерове. Как чиновники упали в грязь лицом
Кемерово, 28 марта, 2018, 12:05 — ИА Регнум. После трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, местные чиновники показали свою полную некомпетентность. Особенно очевидным это стало на стихийном митинге кемеровчан, состоявшемся 27 марта, считает экономист Алдар Бадмаев (Бурятия).
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Он подчеркнул, что своим поведением на митинге власти только обострили ситуацию, так как они начали «в лоб упираться, что количество жертв ограничено той или иной конкретной цифрой», и при этом «обвинили родственников погибших в нагнетании эмоций».
«Вытолкнули пару абсолютно не аттрактивных и не подготовленных местных чиновников против всей разъяренной толпы, которые тут же оказались в центре волны ненависти», — написал Бадмаев на своей странице в Facebook.
По его словам, на самом деле от властей, присутствовавших на митинге, требовалось не так уж и много. Для начала — объявить минуту молчания и сообщить о днях траура по всей области:
«Нужно было объявить, что будет создан (уже завтра!) спецсайт в интернете, где будет обновляться вся информация о ЧП и всех пострадавших и погибших в нём. Что все виновные в ЧП будут найдены и наказаны, несмотря на свои звания, статусы и прочее. Что всем пострадавшим будет выплачена денежная помощь (не компенсация!!! Ей Богу, не понимаю тех, кто это слово использует в таких ситуациях!). Что руководством области создана чрезвычайная комиссия по расследованию этого ЧП, и все те, кто потерял своих близких, должны подойти туда-то и к тому-то. Я бы озвучил тут же телефоны горячей линии, которая будет бесплатной для всех звонков. После этого уже намного легче было бы разговаривать с людьми», — считает Алдар Бадмаев.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Кемерове в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вспыхнувшего 25 марта, погибли, по официальным данным, 64 человека.
Согласно спискам, опубликованным на сайте администрации Кемерова, по состоянию на 27 марта была установлена личность 25 погибших, в том числе 13 детей.
Как сообщили ИА REGNUM 28 марта в СКР, следственная группа продолжает работу в Кемерове. На месте работают около ста следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области.
Напомним, 27 марта кемеровчане вышли на стихийный митинг и потребовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева. По словам людей, испытавших огромное горе, одна из основных претензий к властям — недостаток информирования. Они требовали от чиновников всей правды о трагедии, так как считали, что количество жертв занижено.
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С митингующими общался заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. И именно он, по словам очевидцев, заявил Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре троих детей, жену и сестру:
«Вы что на трагедии пиаритесь, мужчина?»
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