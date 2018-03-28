Ярославль, 28 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. 28 марта на заседании правительства Ярославской области губернатор потребовал, чтобы работы по установке въездного знака в город Ярославль были начаты в кратчайшие сроки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект-победитель

Дмитрий Миронов обратился к мэру Ярославля и заместителю председателя правительства Виталию Ткаченко:

«Когда у нас в конце-концов появится въездная группа в город, которая непосредственно обозначает его границы? У нас уже начинается туристический сезон, гости все чаще приезжают в город, а их встречает безликое нагромождение арматуры и снежные сугробы. Когда у нас начнутся работы?», — спросил губернатор.

На это мэр Ярославля ответил, что проект придется удешевлять:

«Мы с проектировщиками проекта, который выиграл, уже два раза встречались, они сами определили, кто может это сделать, там нержавейки очень много, металла. Сейчас предприятие вырабатывает механизм — каким образом все это сделать, достаточно серьезная конструкция, пытаются уменьшить ее стоимость, по их подсчетам она вышла в 15 млн рублей. Как только снег сойдет, погода будет, начнем работу», — сказал Владимир Слепцов.

Глава региона заметил, что «снег в этих местах может сходить к июню месяцу» и призвал очищать строительную площадку от снега и начинать работу.

«По вашему поручению я передал мэру Ярославля весь комплект документов на въездную стелу, которая победила в голосовании, и сейчас договорились, что в кратчайшие сроки он выведет компанию на объект. Цель стоит в апреле начать работы, и сделать все это в середине мая», — уточнил Виталий Ткаченко.

Мэр Ярославля пообещал губернатору дать дорожную карту в понедельник.

Напомним, организаторы конкурса проектов въездного знака в Ярославль приняли решение поставить два въездных знака, которые заняли первое и второе место. Лидером стал проект Егора Збаранского, который набрал 1926 голосов. Второе место с результатом 1803 голоса занял Иван Леонтьев. Его проект могут осуществить на въезде в Ярославль со стороны Тутаева.