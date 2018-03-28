Киев, 28 марта, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая 22 марта была задержана в здании Верховной рады в Киеве, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook «предвыборный ролик».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

На короткой видеозаписи видно, как украинский политик подходит к окну в комнате, снимает с себя вышиванку и надевает военную форму.

«Надо действовать на опережение, — говорит Савченко. — Я знаю, что надо делать, и решение для себя уже приняла».

Депутат также объявила, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

«Придет время, и я стану вашим кандидатом в президенты, — говорит Савченко. — Но ваше решение мне нужно уже сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины подозревают депутата Надежду Савченко в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь госдеятеля, создании террористической группы и подготовке террористического акта, а также незаконном обращении с оружием.

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