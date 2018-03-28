Ярославль, 28 марта, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Подождать 100 лет ремонта протекающей крыши предложил фонд капитального ремонта Ярославской области жителю дома № 40 на улице Карла Либкнехта в Ярославле (копия письма имеется в редакции ИА REGNUM ).

Yandex.ru/maps Дом на ул. Карла Либкнехта в Ярославле

Житель дома обратился в фонд с вопросом о проведении ремонта крыши. Дом был включен в программу капремонта на 2016−2018 год. Однако, как выяснилось, из программы он был исключен. Как сообщил в своем письме жителю региональный фонд, «при формировании краткосрочного плана на 2018−2019 год учитывался принцип возвратности средств, предоставляемых региональным оператором в рассрочку собственникам помещений многоквартирных домов».

Сотрудники фонда сообщают, что дом (в нем 18 квартир, 1953 года постройки) накопил на капитальный ремонт 247 тыс рублей. В 2017 году фонд сделал проект ремонта, на что потратил 121 тыс рублей. Согласно проектно-сметной документации, сам капремонт крыши обойдется в 7,8 млн рублей. Объясняя отказ провести ремонт в 2018 году, региональный фонд капремонта говорит о том, что не сможет вернуть эти деньги в обозримом будущем.

…собственники вашего многоквартирного дома смогут возвратить средства на капитальный ремонт крыши при фактическом сборе (88,2%) только через 100 лет», — говорится в письме фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

При этом фонд говорит, что дом снова может быть включен в программу, но лишь в случае появления бюджетных денег. Жителей дома такой ответ сотрудников фонда шокировал.

Состояние крыши в нашем доме аварийное, четыре квартиры уже затопило, вода течет по наружным стенам, разрушая фасад. Когда эта история с капремонтом только начиналась, нас включили в программу на 2016 год. Потом перенесли на 2018. А теперь говорят: ждите 100 лет. Что это такое? Через 100 лет нас уже не будет, не будет, вероятно, и дома. Зачем нам тогда вообще платить эти взносы? Это абсурд. Мы будем обращаться в прокуратуру, а затем, если будет нужно, в суд. Мне непонятно, откуда взялась и такая стоимость ремонта крыши. Сначала говорили о полутора миллионах, потом стало восемь. Вероятно, такие маленькие дома, как наш, фонду неинтересны — много на этом не «заработаешь». Мы же понимаем, что без этого не обходится», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома Анатолий Санаев.

Ранее директор регионального фонда Эдуард Потапов заявлял, что ошибкой 2017 года было включение в программу ремонта большого количества крыш и объектов культурного наследия. Вероятно, для «исправления» этой «ошибки» и был использован уже упомянутый принцип «возвратности». Вместо ремонта протекающих крыш маленьких домов региональный фонд намерен запустить масштабную программу замены лифтов — на это в 2018—2019 годах планируют потрать 1 млрд рублей. При этом жалоб на работу лифтов фактически нет, в отличие от крыш.

Однако отказ от ремонта домов «по необходимости» в пользу домов, на счетах которых накоплены большие средства, может привести к резкому снижению доверия людей к программе, что и произошло уже с жителями дома на улице Карла Либкнехта. Платя деньги в фонд, они точно также не получат никакой реальной помощи, как не получали ее и раньше, не платя никаких взносов. Отчеты же об «освоении» миллиардов рублей региональным фондом не способны остановить дождь в конкретных квартирах конкретных ярославцев.

Отметим, что по такому пути ранее уже пошли частные управляющие компании в Ярославле, которые просто отказались от обслуживания маленьких домов. Правда, при этом они, в отличие от фонда, не требовали продолжать платить им за не предоставленные услуги.